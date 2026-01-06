福建口岸是兩岸熱門通道 元旦假期兩岸往來旅客達2.5萬餘人次

▲2026年元旦假期，福建口岸兩岸往來旅客2.5萬餘人次同比增長約46.6%。

【本報大陸新聞中心 報導】福建口岸是兩岸熱門通道，也是來往兩岸最常被利用為進出通道的口岸，僅僅在才剛過去的元旦假期，直至1月4日從廈門邊檢總站得知，在2026年元旦假期，福建口岸累計查驗兩岸往來旅客2.5萬餘人次，與前年相比增長約46.6%。

據瞭解，在元旦假期福建口岸查驗兩岸空中直航旅客約3200人次、同比增長約26.7%。兩岸小三通客運航線出入境客流持續在「一位難求」的高位運行，共發送旅客近2萬人次、同比增長52.9%。

▲「小三通」航線經歷了從無到有、由小到大，成文兩岸民眾往來重要通道。

僅僅就元旦當天金廈最便捷的「小三通」就迎來假期進出境客流量高峰，當天就累計運送出入境旅客7800多人次。大陸也在廈門五通客運碼頭啟用兩岸首個開放式「邊檢e窗」，首次在口岸限定區域外創新整合交通運輸工具及員工查驗、限定區域等證件辦理、快捷通道採集備案、出入境記錄查詢列印、便民諮詢服務等重點業務，提升往來旅客通關便捷度。

有台灣旅客就悄悄地表示，大陸這樣把他們高科技應用安排在兩岸「小三通」往來通道上，實在是有點「炫」給台灣人看的意味，但是大陸這方面的運用確實是發展的不錯，應該點讚和學習的。若是改天由金門搭船到廈門入境，遇到的是高科技AI機器人作邊檢，也不是很奇怪！

1月2日廈門特別為「小三通」航線經歷25年作宣導，指出「小三通」航線經歷了從無到有、由小到大的過程，實現了從單向到雙向、從客運到客貨並舉的重要轉變，見證了兩岸人員往來從「個案審批」到快捷通關」再到「智慧通關」的時代跨越。

▲廈門台商協會榮譽會長吳家瑩(左)、立委陳玉珍深切體會「小三通」帶來的兩岸往來便利。

廈門台商協會榮譽會長吳家瑩作為在廈台商的「大家長」，他表示，深切體會到「小三通」帶來的兩岸融合發展紅利正在逐漸放大。20多年前，他選擇在廈門創業，廈金「小三通」航線的便利性正是主因之一，讓他能更貼近市場脈動，及時把握發展機遇。金廈「小三通」航線更便利的通行、更高效的物流、更開放的市場環境，都為台資企業的發展提供了廣闊空間。

金門縣副縣長李文良在座談會上也表示，自「小三通」開通以來，金門已逐漸成為兩岸人民交流往來的重要橋樑，也是許多台商進入福建及其他大陸城市的重要橋梁，這對金門旅遊、經貿、酒業等的發展產生了極大的促進作用。(照片記者蔡叔涓攝)