福建幫人頭？ 太子首腦陳志落網「送中」1／太子集團陳志落網！ 引渡中國恐難獲偵辦資訊

跨國洗錢太子集團首腦陳志前天（6日）在柬埔寨落網，並且將會引渡到中國接受審判，刑事局透過駐外管道證實消息後，表示將會依照檢方指揮，進行相關偵查作為。然而兩岸共打機制被冷凍多年，導致獲得的資訊有限，恐怕難以追查跨境洗錢。

太子集團首腦陳志，在柬埔寨興建至少10個詐騙園區，不法獲利新台幣2百億元起跳。去年10月被美國司法部起訴後，北檢也啟動偵辦，扣押集團在台的不法所得，包含18筆不動產、26輛豪車及多個銀行帳戶，初估市值超過45億元，然而偵辦進度恐怕到此為止。

今年1月6日，陳志等3人在柬國被逮捕，柬埔寨也證實，去年12月已正式剝奪他的國籍。刑事局得知消息後，立刻透過駐越南胡志明市聯絡官，向柬埔寨政府查證，確認陳志在柬國落網，遣送到中國。

然而兩岸共同打擊犯罪機制被冷凍，要獲取更多偵查情資，難上加難。資深刑警無奈指出：「過去大陸公安會以省籍的身分來台，由刑事局接待到各縣市警局，大家賓主盡歡，那合作辦案也好說話。但這幾年因為中共對台敵意升溫，這樣的合作機制早就不存在了。也因為這樣，許多脫逃的重案通緝犯、重大經濟犯都愛往大陸跑，因為我們請求大陸協助查緝，通常都是愛理不理、已讀不回，偵查線索也因此中斷。」

兩岸共打停擺多年，且柬埔寨不願提供太多資訊，獲取資訊有限，導致頂多只能偵辦「在台洗錢共犯」，至於涉及其他國家的跨境洗錢，難以施展。法務部長鄭銘謙：「這部分我們會全力來關注，來了解這部分的後續進行狀況，那我想我們會全力來偵辦太子集團在我們國內的這些不法的行為。」

在中國出生的陳志，還被傳出是政治集團「福建幫」的一員，而福建幫最高領導人就是習近平。太子集團是否真能在中國被連根拔起，各國密切關注。

