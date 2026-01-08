福建幫人頭？ 太子首腦陳志落網「送中」2／柬埔寨神秘「生命科學院」曝光 強逼懷孕、抽嬰兒幹細胞

柬埔寨生命科學院曝光，傳1嬰兒賣價約新台幣1千萬元。（鏡新聞製圖）

隨著太子集團首腦陳志在柬埔寨落網，現在引發關注的，還有在太子總部附近的「柬埔寨生命科學院」，近期引發中國網友大量討論，這裡更被封為「回春基地」，傳出他不只活摘器官，更是強逼詐騙園區裡的女性試管懷孕後，抽取嬰兒的幹細胞、脊髓，做成「回春試劑」，一針藥價破6千萬台幣，賺取驚人暴利。而這間生命科學院，合作名單也曝光，清一色幾乎都是中國企業、醫院，就連「武漢病毒研究所」也入列。

「柬埔寨還有生命科學院，這不是開玩笑嗎？然後還真有！」中國YouTuber老王來了大肆討論，柬埔寨電詐園區裡暗藏一間「柬埔寨生命科學院」，Google地圖顯示，就坐落在柬埔寨金邊太子集團總部附近，實驗室照片也曝光，傳說這裡不只活摘器官，更拿嬰兒下手當「回春藥」。

YouTube早安中國：「從中國大陸給騙到詐騙園的，很多都是夜店女生，然後40歲以上、歲數比較大了，除了敲鍵盤以外，他們對這樣的女性做一件事情，就是給他人工受孕。（強迫懷孕）他可能是兩個胚胎，或三個胚胎最多的。」鎖定詐騙園區裡女性，強逼試管懷孕，嬰兒出生後通通進了「生命科學院」。

一個嬰兒開價超過1300萬台幣，但這不是最終目的。針對0到6個月大嬰兒，抽取脊髓、臍帶血、幹細胞，每一管賣500萬，再加工做成針劑，每一針1500萬人民幣。合作名單清一色中國企業，連武漢病毒研究所也入列，這一切的幕後黑手就是中國。

但這座「回春基地」突然曝光，也暗藏泰柬衝突的陰謀論。文昭：「這是柬埔寨想脅迫中共向泰國施壓，拉老大哥救自己。」外界懷疑，就是柬埔寨官方授意公布機構名單，藉此威脅中國在泰柬衝突中幫忙柬埔寨，否則就要掀出更多黑料。

