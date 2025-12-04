福建推兩岸標準共通條例 陸委會：對台不生效力

中國福建省人大常委會日前表決通過「福建省促進兩岸標準共通條例」。陸委會副主委梁文傑今天(4日)表示，該條例僅適用於中國大陸或福建地區，屬陸方內規，不是兩岸協議，因此在台灣不生效力。

中國福建省人大常委會11月27日表決通過「福建省促進兩岸標準共通條例」，這是中國首部為促進兩岸標準共通制定的地方性法規，將於明年1月1日起實施。

對此，陸委會副主委梁文傑4日表示至今尚未看到該條例全文，但初步了解，中國大陸針對各行各業、諸多事項，找了部分台灣業者參與、共同制定該條例，內容包括台式烏龍茶、沙茶麵、花生湯等製作標準以及舉辦媽祖祭典方式，但在台灣沒有相關規定。

梁文傑指出，該條例是陸方自己的內規，只適用於中國大陸或福建地區，不是兩岸協議，在台灣不生效力。梁文傑：『(原音)所以如果這些東西都是對面的內規的話，就不算是任何兩岸協議，也對台灣是不生效力的。在台灣，若涉及公權力，比如某些食品成分不得檢出或檢出的標準，涉及公權力的，在我們這裡適用的話，當然是採行我們的標準，不可能採行兩岸共通標準。』

對於中國福建省2日發布第五批有關建設「兩岸融合發展示範區」政策措施，包括補助台灣人在台灣開設「沙縣小吃門市」等。梁文傑表示，目前尚不清楚其經營型態，若是純粹商業上的加盟店，給予加盟主優惠或獎勵，也許沒有違反規定；但若不是加盟連鎖店，其經費來自對岸政府機關，就可能違反規定。

梁文傑也說，目前在台灣看到很多陸配開設「沙縣小吃」，但好像沒有聽說需要接受特別輔導，這項方案看來是蠻新穎的操作手法，陸委會會具體了解。