福建推「12條惠台政策措施」 陸委會：誘因很低、會注意其真正意圖

針對中國福建省今（2）日發布「12條惠台政策措施」，被質疑是否涉及統戰？陸委會回應，對於中國大陸補助台灣人在台開沙縣小吃門店5000元人民幣，初步看來誘因很低，陸委會會注意其真正意圖，以及是否有違反我方相關規定。

福建今再發布「12條惠台政策措施」，涵蓋支持台企台商發展、優化台胞台企辦稅服務、推進對台商貿文旅交流合作這三個面向。其中，包括對重點項目的投資給予鼓勵、開設台胞台企稅費智能辦稅平台、在台灣開沙縣小吃店會有創業補助、小三通退票險、台灣藝人赴福州演出可拿獎勵。

對於福建這些惠台措施是否有統戰圖謀？陸委會表示，自2023年9月中國大陸發布「關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見」以來，福建省已陸續發布5批共計74項措施，包括支持台企發展、便利或優化台企、台人服務等不一而足。惟台商赴福建投資大幅減少。（據統計，今年1-10月核准赴福建投資0.67億美元，較去年減少94%），顯示融台措施成效欠佳。

陸委會並表示，至於中國大陸補助台灣人在台開沙縣小吃門店5000元人民幣，初步看來誘因很低，陸委會注意其真正意圖，以及是否有違反我方相關規定。

