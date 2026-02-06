福建提「4個加快」加緊兩岸融合 台商春節聯誼24日在台中

春節將至，海基會新任董事長蘇嘉全上任後，今年的台商春節聯誼活動將首度走出台北，預定24日在台中舉行。同時，福建省政府為深化兩岸融合，6日發布政府工作報告，其中對台工作部分指出「4個加快」，明確以「社會融合」與「產業合作」為主軸，提出加緊建設兩岸融合發展示範區，推動對台融合發展向更高標準邁進。

蘇嘉全新任海基會董事長。（資料照／中央社）

海基金會6日舉行例行記者會，副祕書長黎寶文表示，今年春節台商聯誼活動預定24日在台中舉行，這是首次將春節台商活動移師台北市以外地區舉辦。這也象徵蘇嘉全 1 月 23 日接任董事長後，海基會正積極落實強化地方產業對接、主動出擊的具體規劃。

黎寶文表示，目前活動仍在籌備規畫階段，包含具體地點、出席貴賓及完整議程等，仍持續洽詢與確認中，初步計畫將延續過去模式，以飯店午餐聯誼為主，並視情況安排周邊參訪行程，預計以1日行程為主。

另方面，福建省政府為加強兩岸融合，在工作報告中對台工作的部分提出「4個加快」，一是加快打造社會融合示範樣板，健全服務體系。將優化台胞在閩求學研習、實習就業等制度安排，擴大台灣地區職業資格採認和採信範圍，強化台胞台企權益保障協調聯動。擴大社會參與，拓展台胞參與法治建設渠道，探索閩台基層治理融合新機制，實施閩台鄉建鄉創合作提升項目30個以上。

二是加快打造經濟融合示範樣板，深化產業合作。加強電子資訊、機械裝備、石油化工、生物醫藥、現代農業、海洋漁業等重點領域合作，推動涉台園區高品質發展，推進平潭台灣小鎮創新發展。打造共同市場。持續推進兩岸行業標準共通，進一步放寬台資台企市場准入限制，推動對台小額貿易創新發展，探索建設兩岸共同市場先行區域，辦好第二十八屆海峽兩岸經貿交易會。

海基會。（翻攝自Google Map）

三是加快打造情感融合示範樣板，辦好特色活動。擴大海峽論壇、海峽青年薈、世界媽祖文化論壇等品牌效應，支持「福建文化寶島行」等文化交流，鼓勵以祖地文化為紐帶舉辦民間棒壘球、足球、龍舟等賽事活動。打造精品項目。深入推進閩台歷史展示溯源工程，完善「台胞尋根平台」建設，強化閩台關係檔案蒐集保護利用，推動促進兩岸族譜對接立法，加快世界閩南文化交流中心、媽祖文化中心、兩岸流行文化中心建設，鑄牢中華民族共同體意識。

四是加快構建全域融合發展新格局。

支持優勢地區展開試點，縱深推進廈門綜合改革試點，健全福州新區與平潭對台融合協同機制，加快推進向金門、馬祖通水通電通氣通橋大陸側項目，深化廈金、福馬「同城生活圈」建設。引導其他地區拓展實踐，打造各具特色的對台交流合作平台和品牌。

