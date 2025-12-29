福建攝影大賽一等獎是AI生成？ 專業人士揪出這些細節

福建省旅遊發展集團主辦的「清新福建·遇見旅發」攝影大賽，近日因一等獎作品「湖秋霧影」被質疑為AI生成而引發關注。該作品在獲獎名單公示後，遭多名網友及業內人士指出畫面細節存在異常，作品放大後可見建築邊緣曲直失真，多扇窗戶輪廓歪斜變形；建築上雖有6個清晰文字，卻無法辨識，認為可以判斷是AI生成的，被質疑違反大賽明確禁止AI生成作品的規定。目前主辦方已表示正在評定處理中。

據海峽都市報報導，福建省旅遊發展集團微信公眾號於12月18日公布比賽結果，最終遴選188件作品，其中一等獎5名、二等獎10名、三等獎20名、入圍獎153名。署名周某堅的作品「湖秋霧影」，獲得1000元(人民幣，下同，約140美元)獎金及價值199元(約28美元)的「清新福建」文旅惠民卡。福建省攝影家協會一名專業攝影家指出，該作品放大後可見建築邊緣曲直失真、窗戶輪廓變形，畫面中可見文字卻無法辨識，判斷特徵更接近AI生成。

另有AIGC專業人士分析稱，作品中樹葉紋理與顏色過渡過於均勻，缺乏真實拍攝中常見的光照與視角差異，整體質感呈現「過度平滑」。據了解，該賽事徵集時間為8月15日至10月15日，明確要求作品為原創圖片，禁止合成、換天及AI生成，並須如實填寫拍攝地點。

目前主辦方表示已收到質疑，將依公告條款處理，相關結果後續公示。工作人員表示，公告中已明確排除AI作品參賽資格，後續將嚴格按照大賽公告條款處理此事，並在相關渠道予以公示。針對此次大賽評委小組由誰組成等問題，上述工作人員表示「不便透露」。

事件在網路上引發熱議，有網友認為「只要那個字長成那樣，基本就是AI了」，也有人直言「不是AI，作品本身也很一般」，質疑其一等獎資格。部分網友建議要求作者提供原片及EXIF數據核驗，亦有人討論「手機自帶AI優化是否也應界定」。另有評論指出，未透露評委組成令人不解，呼籲未來攝影賽事需加強AI識別與規則透明度。

