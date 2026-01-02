福建晉華傳擴產 DRAM缺口遭破解？ 專家：關鍵在時間
全球記憶體市場持續升溫，DRAM（動態隨機存取記憶體）與NAND Flash（儲存型快閃記憶體）價格過去一年分別暴漲近四倍與兩倍，供需嚴重失衡。從上游原廠、模組廠到系統廠、終端品牌，整條供應鏈全面吃緊，三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）與美光（Micron）三大原廠更啟動嚴格「配額制」，限量供貨甚至比疫情期間更緊，業界直言：「現在最怕的不是漲價，是根本拿不到貨。」
前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞今（2）日在粉專上分析指出，今年第一季傳出NOR Flash（唯讀型快閃記憶體）價格上漲30%至100%，已透露關鍵訊號：當整體半導體資本支出與產能規畫全面向先進製程集中，成熟製程勢必在某個時間點出現結構性供給缺口。由於車用、工控、網通與消費性電子等長尾需求仍在，且多數系統設計綁定既有成熟製程，並非短期能更換規格或供應商。
近期市場盛傳福建晉華計畫將19奈米等級DRAM產能，於2026年擴充至每月6萬片晶圓，有望紓解DDR4供給壓力。對此，沈萬鈞提醒，焦點不在於是否敢喊擴產，而在於「物理時間與產線協同的問題」。他表示無塵室建置需歷經土建、系統、驗證、搬入、調校一路走完，通常就是一年以上起跳。機台進廠、安裝、調校到穩定試產，也以季度甚至年計，產能從「名目數字」轉為「有效供給」並非一蹴可幾。
此外，測試端同樣是隱形瓶頸。DRAM tester（記憶體測試機）原本就供給吃緊，當先進產品測試需求優先排隊，成熟製程更容易被排擠，導致後段出貨受阻、良率拉升緩慢。再加上載板、T-glass（薄型玻璃基板）與整體供應鏈排程問題，使成熟節點陷入「需求還在、供給彈性消失」的結構性困境。
專家認為，即便福建晉華成功擴產，進場時市場恐已被缺貨與高價「教育」過，客戶多半提前簽署長約鎖量，價格也難回到過去買方市場。整體而言，當資源持續向先進製程集中，成熟製程記憶體反而可能越來越缺。沈萬鈞總結，這一輪記憶體市場「缺的不是意願，而是時間，以及整條供應鏈真正協同後的有效產能」。
▼沈萬鈞認為即便福建晉華成功擴產，關鍵在時間。（圖／翻攝《萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective》粉專）
（封面示意圖／翻攝Pixabay）
孩子的第一堂財商課：零用錢、ETF與一隻會下金蛋的「金雞母」
203萬人開心！0050配息調升至1元 1/22除息
記憶體千金群聯、京元電全被踢！00936成分股「14進14出」大風吹 電子五哥2檔入列
傳進軍SpaceX供應鏈！「面板大廠」股價飆6天...國家隊斥資4.1億買破萬張 再砸13.4億掃貨記憶體3檔
股民平均賺150萬是假象？台股封關暴衝 沒買台積電多數人其實只賺這些
0050「獨尊台積電」吃虧！專家推這檔ETF：短中長期報酬率都打敗0050
「這玻纖布大廠」一年暴衝686％稱霸整年！台股2025封王名單曝光 狂股滿天飛...今年還能續飆？
今年Q1台股、美股怎麼走？阮慕驊曝5大投資重點：這因素恐成「股市黑天鵝」
群創漲多遭列「注意股」股價開低震盪翻紅 近午盤爆逾60萬張大量
累虧87億 純網銀2026年拚轉盈
獨家／吳嘉隆點名別碰黃金了 改抱這檔！台股上看4萬不是夢策略1次看
營運不中斷 台積南京廠 續獲美出口許可
2026年日圓「甜蜜買點」曝光！兩大銀行教你聰明分批換
含積量4成太狂！半導體績效冠軍是它 去年含息報酬逾35%
攜手台積電發展CPO！「矽光子概念股」爆量漲停創新高價 前三季EPS暴增317%
矽光子發光領軍飆漲！這「PIC檢測廠」4天飆30%...再創新天價 被動元件鈞寶強勢歸隊8檔漲停
台股新年盤中漲逾300點 台積電達1580元
新年賺紅包！欣興抽中一張賺10萬今天開跑 下周2檔接力報酬率破7成
2025高股息ETF失寵 成交量大幅衰退
59兆！2026美股IPO大戲：SpaceX、OpenAI與Anthropic均在積極籌備
取得美系GPU大客戶訂單！外資豪砸36億掃貨這「半導體測試大廠」 晶豪科連2漲停也被搶翻
