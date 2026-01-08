「福建歌王」謝金石驚傳病逝！享壽73歲 女兒悲痛證實噩耗

娛樂中心／綜合報導

「福建歌王」謝金石2024年8月診斷前列腺癌末期，8日下午傳出病逝噩耗，享壽73歲。（圖／翻攝自謝金石臉書）

新加坡資深「福建歌王」謝金石曾演出電影《荒唐世家》、《橋的兩岸》，擁有一副好歌喉的他，隨後也錄製福建歌曲《騎白馬過南塘》，並曾發行華語專輯《長城落日》，自此走紅歌壇。沒想到謝金石在2024年8月診斷前列腺癌末期，當時體重驟減至51公斤，時隔1年多，8日下午傳出病逝噩耗，享壽73歲。

謝金石2024年6月體檢時發現罹患前列腺癌末期，但他積極接受治療後，病情一度好轉，癌細胞指數從4000掉至90，並表示會「化哀傷為力量，積極面對，勇敢地繼續和病魔搏鬥。」據了解，當時謝金石因體重驟減至51公斤，所以不能接受電療和化療，全靠藥物治療。

謝金石罹癌後體重驟減至51公斤，所以不能接受電療和化療，全靠藥物治療。（圖／翻攝自謝金石臉書）

根據《聯合早報》報導，謝金石的女兒謝苓莉受訪指出，父親於去年聖誕節期間出院，並在元旦前夕登上遊輪展開度假行程，豈料本月2日凌晨3時，遊輪航行至馬六甲海域時，父親突發腦出血暈倒。她表示「事發突然且情況緊急，當時由接駁船隻將爸爸從遊輪送上岸。送往醫院後，病情並不樂觀，需依靠多項醫療設備維持，當時家人已做好最壞的心理準備。」

