福建海警在金門「執法巡查」？海巡駁斥：這是常態騷擾

海巡偵獲中國海警船出現在金門周邊海域後，立即調動巡防艇前推部署。海巡署提供



中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶今（11/28）日表示，福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查。對此，海巡署駁斥，中國利用海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，從其航行態樣分析，已成為「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」。

中國海警透過官網與社群平台表示，福建海警位金門附近海域依法開展常態執法巡查，且11月以來已組織艦艇編隊持續加強金門附近海域執法巡查，進一步強化有關海域管控力度，切實維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

對此，海巡署還原當時狀況，今日清晨8時，位於金門的第十二巡防區偵獲中國海警船出現在金門周邊海域，中國海警「14603」、「14605」、「14515」及「14529」等4艘船兩兩一組於8時50分，分別自料羅東方及烈嶼西南方航入我國水域，並以縱隊方式航行。

海巡署立即調動巡防艇前推部署，以4艘巡防艇航前近迫，採取併行監控，阻擋中國海警船深入我國水域，並透過中、英文無線電廣播，堅定要求海警船轉向航離，中國海警船在我方巡防艇併航監控下，於10時50分航出金門限制水域。

海巡署駁斥，中國利用海警船假借「執法巡查」名義，穿越金門限制水域線，從其航行態樣分析，已成為「常態騷擾」，絕不是「執法巡查」，不僅影響兩岸氛圍，也破壞區域的和平與穩定。

海巡署強調秉持堅定的執法立場，嚴密監控中國海警船動態，超前部署巡防艦艇，遇況立即監控驅離，並公布執法畫面，破除中國海警的不實訊息，以捍衛國家主權，安定民心士氣。

