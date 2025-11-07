福建艦入列 陸開啟電磁航母時代
大陸第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦服役授旗儀式，5日在海南三亞某軍港舉行。中共領導人習近平出席授旗儀式並登艦視察，勉勵全艦官兵不斷提升專業技能和打仗本領。大陸軍事專家分析，福建艦入列具有「四重意義」和「三個飛躍」，顯示大陸正式進入三航母時代、正式開啟電磁彈射航母時代。
新華社報導，福建艦入列服役授旗儀式5日下午4時30分許舉行，共軍2000餘人參加，習近平將中共「八一軍旗」授予福建艦艦長、政治委員。儀式後，習近平登艦聽取工作匯報，飛行甲板上，4道阻攔索、3個彈射起飛位置醒目停放殲-35、殲-15T、空警-600等新型艦載機。
習近平在甲板察看裝備設施、與飛行員交流、觀看彈射放飛流程演示；在艦島登上塔台，了解飛行指揮和起降運行，並在航泊日誌簽名。習勉勵官兵，不斷提升專業技能和打仗本領，為福建艦戰鬥力建設貢獻力量。
大陸《環球時報》報導，軍事專家張軍社稱，福建艦正式服役具三重意義，首先，是共軍從近海防禦型向遠海防衛型轉型成果集中體現；其次，大陸正式進入三航母時代；第三，開啟電磁彈射航母時代。
此外，大陸軍事專家宋忠平補充另一重意義，作為世上少數使用電磁彈射裝置航母，福建艦總體技術可圈可點，充分體現最先進軍工科技在航母領域應用。
張軍社分析，福建艦也帶來三方面變革和能力飛躍。第一是艦載戰鬥機作戰能力大幅度提升，電磁彈射系統可使戰鬥機實現滿油滿彈起飛。第二是作戰效率大幅度提升。90秒便能放飛一架殲-15T，每天滿負荷起降艦載機可達270～300架次。第三是構成攻防一體遠海作戰體系。除殲-35及殲-15T，還搭載空警-600大型固定翼預警機。
我國防部表示，研判福建號航艦撥交後仍需從事各項訓練及簽證，方能具備戰力；國防部強調，透過各種情蒐手段可有效掌握共軍航艦能力，並妥適應處。
官宣！陸第三艘航母「福建艦」正式入列 習近平登艦視察
《新華社》今證實，大陸第三艘航母、也是首艘採用電磁彈射型的航母福建艦，5日在海南省三亞市軍港舉行入列授旗儀式，大陸國家主席習近平出席並登艦視察。中天新聞網 ・ 1 天前
影/陸第三艘航母將入列？官方曝光福建艦海試「高清影像」
大陸第三艘航母「福建艦」傳將入列服役，在此敏感時刻，大陸國家國防科技工業局新聞宣傳中心官方微博，6日披露「福建艦」海試的高清影片，展示多型艦載機彈射起飛的畫面，引發關注。中天新聞網 ・ 1 天前
電磁彈射bug多曾遭川普嫌棄！陸軍事專家解析福建艦技術優勢
大陸福建艦5日在海南三亞入列服役，大陸正式邁入「三航母」時代。軍事專家傅前哨7日接受《南方都市報》專訪時預測，福建艦將成為世界上首個能同時搭載艦載戰鬥機、艦載預警機、艦載無人加油機、艦載教練機和艦載無人機的航空母艦。中天新聞網 ・ 12 小時前
福建艦入列開啟陸電磁航母時代 「7年磨一艦」大事記一次看
大陸航母福建艦5日在海南省三亞市某軍港舉行入列授旗儀式，大陸國家主席習近平出席並登艦視察。大陸軍事專家張軍社表示，福建艦的入列標誌著大陸正式進入三航母時代，大陸海軍電磁彈射航母時代正式開啟。中天新聞網 ・ 17 小時前
共機38架次9共艦三面圍台 疑與福建號成軍有關
中共解放軍昨天（11/06）下午對台灣發動所謂「聯合戰備警巡」，根據國防部今天（11/07）公佈中共解放軍臺海周邊海、空域動態顯示，從昨天上午6時起至今天上午6時止，共偵獲共機38架次（逾越中線進入北部、中部及西南空域31架次）及共艦9艘，持續在臺海周邊活動。而各種跡象顯示，可能與外傳11/5成軍的中共第三艘航空母艦福建艦成軍加入戰鬥序列有關。太報 ・ 1 天前
習近平出席福建艦入列授旗儀式 親按彈射按鈕
（中央社台北7日電）新華社報導，中國第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦入列授旗儀式5日在海南三亞某軍港舉行，中共中央總書記習近平出席入列授旗儀式並登艦視察。報導指習近平親自決策福建艦採用電磁彈射技術，他參觀福建艦時曾到控制站按下彈射按鈕。中央社 ・ 1 天前
福建艦與山東艦將常駐南海？陸軍事專家：震懾台獨、實現國家統一
大陸航母福建艦5日在海南省三亞舉行入列授旗儀式後正式服役。福建艦與山東艦兩艘航母同在三亞入列，據傳未來一個時期內兩艘航母將同時部署在南海同一個港口。大陸軍事專家表示，大陸作為五個常任理事國中唯一領土尚未完全統一的國家，實現國家統一是必須達成的目標。航母具有強大的攻防作戰能力，這無疑將對台獨分裂勢力以及個別對大陸圖謀不軌的外部勢力產生戰略威懾作用。中天新聞網 ・ 15 小時前
軍力競爭 北京進一步挑戰美國
大陸航母「福建艦」已正式服役，這是北京尋求在海軍優勢上，趕超美國的重要一步。《紐約時報》引述專家指出，福建艦不太可能在大陸犯台的初期軍事行動中扮演要角，但陸方最終可能動用航母封鎖台灣。文章也指出，大陸航母發展仍難超越美國，但福建艦服役宣傳，對大陸國家主席習近平而言，或能緩解近期解放軍高層貪腐醜聞帶來的政治壓力。中時新聞網 ・ 1 天前
中國第三艘航空母艦正式服役 海軍實力再擴張
中國第三艘航空母艦「福建號」在本週舉行交付儀式後正式服役，中共官媒今天(7日)報導稱，這是國家主席習近平推動軍事現代化進程中的一個重要里程碑。 「福建號」正式加入中國海軍艦隊之際，北京正致力於在區域內對抗美國及其他國家，擴展其海上影響力。當前的潛在衝突包括南海爭議以及持續緊張的台海局勢。 新華社報導指出，習近平與其他中國共產黨高層官員，於(5日)出席「福建號」的正式入列儀式，地點在海南三亞某軍港。 北京近年投入數千億美元進行國防建設，特別在海軍軍事上大規模擴充，中國領導層希望藉此提升其在太平洋地區的影響力，挑戰美國主導的聯盟體系。 儘管中國堅稱其軍事發展目的是「和平的」，這一趨勢仍令一些東亞政府感到不安。 最近幾個月，「福建號」完成下水海試，如今正式加入中國的兩艘現役航母——「遼寧號」與「山東號」。分析人士指出，最新的「福建號」擁有更先進的起飛系統，使中國海軍航空兵能部署載油量更大、攜彈量更多的戰機。 「福建號」配備了電磁彈射系統(EMALS)。目前，美國的「福特號」(USS Gerald R. Ford)是唯一配備同樣技術的航母。國家媒體稱這是中國航母發展的「新突破」，也是海軍現代化中央廣播電台 ・ 1 天前
《國際政治》陸第3艘航母 福建艦入列服役
【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社報導，大陸官方媒體7日表示，經過好幾個月的海試之後，大陸首艘自主設計的航空母艦福建艦（Fujian）已正式服役，用隔海跟台灣相望的福建省來命名。 新華社指出，大陸國家主席習近平5日在海南，出席福建艦的入列暨升旗儀式並且還登艦視察。福建艦是大陸的第3艘航空母艦，平坦的飛行甲板以及電磁彈射系統（electromagnetic catapult）大大提升作戰能力，遠超前兩艘俄製航母。 路透社指出，福建艦能夠搭載數量更多與火力更強的戰鬥機，之前的遼寧艦（Liaoning）以及山東艦（Shandong） 不僅艦體較小，且艦載機需要依靠起飛坡道（ramp）才可飛起來。 據悉，福建艦在正式服役前的海試中，解放軍曾測試過新型匿蹤戰機殲-35（J-35）的艦載機型、艦載空中預警機空警-600（KJ-600），以及一款升級版的殲-15（J-15）戰機。 軍事專家認為，透過軍事部署、執行的飛行任務，以及跟軍艦與潛艦的相互支援來看，福建艦應可大幅拉升解放軍的遠海作戰力量，還有增加不少對假想敵的戰略威懾力。時報資訊 ・ 1 天前
CNN曝衛星照揭中國飛彈設施大增 恐為攻台創條件
（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國有線電視新聞網（CNN）對衛星照的最新分析顯示，中國從2020年以來大規模擴建跟飛彈生產相關的設施，有專家說，這些舉措是中國人民解放軍想要「為入侵台灣創造條件」。中央社 ・ 1 天前
這麼好笑？白宮公布習近平「笑瞇眼照」 不過中國民眾全都看不到
即時中心／徐子為報導白宮公布日前於釜山峰會上，中國領導人習近平一張「笑瞇了眼」照片，這與他向來嚴肅權威的形象完全不同，引發熱議。然而，大多數中國民眾在國內也看不到習近平罕見露出笑容的畫面。民視 ・ 1 天前
中共航母「福建號」服役 專家揪1點指：與美軍「福特號」仍有落差
中共海軍「福建號」航空母艦日前正式入列服役。全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析，福建號與美國海軍最新銳「福特號」航艦的體型、...聯合新聞網 ・ 1 天前
中國第三艘航母「福建艦」入列
11月5日，中國第一艘全部自行設計研發的航空母艦「福建艦」入列。習近平親自出席在海南舉行的交付儀式並檢閱航母。德國之聲 ・ 1 天前
正處於二戰後最危險時刻？波蘭啟動「40萬公民志願軍訓」，參加者每月還可領8000津貼
波蘭身為北約（NATO）東境最前線位置，歷史上又與俄羅斯存在難解的國仇家恨，近幾年眼見莫斯科單方面攻擊烏克蘭後，隨即擴大其軍隊採購和建設計畫，而在砸下多筆重金補足陸海空軍事裝備後，最新消息指出，華沙即將推行「全民軍訓」計畫，希望能號召足夠多公民、志願入營接受相關訓練，甚至每月還能獲得小額津貼。根據外媒報導，雖然從性質上一直被視為「強制參與」，但是波蘭政府不斷......風傳媒 ・ 1 天前
中國三號航艦「福建艦」服役：跳過蒸氣彈射直上新科技，美智庫說北京仍有3點不如美軍
中國央視7日報導稱，在經過完整海上試航後，解放軍麾下最新型航空母艦「福建艦」，已正式在海南島服役、並由國家主席習近平親自出席儀式。隨著福建艦入列，也代表如今的解放軍海軍艦隊，繼遼寧、山東之後，又增加一艘可用的航空母艦，專家普遍認為，這能讓北京擴展其軍事力量到更遠的遠洋區域，不過美方智庫卻點出，雖然擁有新科技與三艘航艦，可解放軍在短時間之內，仍有三點無法超越美......風傳媒 ・ 13 小時前
