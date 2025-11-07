福建艦入列 陸開啟電磁航母時代

大陸第一艘電磁彈射型航空母艦福建艦服役授旗儀式，5日在海南三亞某軍港舉行。中共領導人習近平出席授旗儀式並登艦視察，勉勵全艦官兵不斷提升專業技能和打仗本領。大陸軍事專家分析，福建艦入列具有「四重意義」和「三個飛躍」，顯示大陸正式進入三航母時代、正式開啟電磁彈射航母時代。

新華社報導，福建艦入列服役授旗儀式5日下午4時30分許舉行，共軍2000餘人參加，習近平將中共「八一軍旗」授予福建艦艦長、政治委員。儀式後，習近平登艦聽取工作匯報，飛行甲板上，4道阻攔索、3個彈射起飛位置醒目停放殲-35、殲-15T、空警-600等新型艦載機。

習近平在甲板察看裝備設施、與飛行員交流、觀看彈射放飛流程演示；在艦島登上塔台，了解飛行指揮和起降運行，並在航泊日誌簽名。習勉勵官兵，不斷提升專業技能和打仗本領，為福建艦戰鬥力建設貢獻力量。

大陸《環球時報》報導，軍事專家張軍社稱，福建艦正式服役具三重意義，首先，是共軍從近海防禦型向遠海防衛型轉型成果集中體現；其次，大陸正式進入三航母時代；第三，開啟電磁彈射航母時代。

此外，大陸軍事專家宋忠平補充另一重意義，作為世上少數使用電磁彈射裝置航母，福建艦總體技術可圈可點，充分體現最先進軍工科技在航母領域應用。

張軍社分析，福建艦也帶來三方面變革和能力飛躍。第一是艦載戰鬥機作戰能力大幅度提升，電磁彈射系統可使戰鬥機實現滿油滿彈起飛。第二是作戰效率大幅度提升。90秒便能放飛一架殲-15T，每天滿負荷起降艦載機可達270～300架次。第三是構成攻防一體遠海作戰體系。除殲-35及殲-15T，還搭載空警-600大型固定翼預警機。

我國防部表示，研判福建號航艦撥交後仍需從事各項訓練及簽證，方能具備戰力；國防部強調，透過各種情蒐手段可有效掌握共軍航艦能力，並妥適應處。