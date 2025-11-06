福建艦將在海南舉行入列儀式 習近平已抵當地

（中央社台北6日電）港媒此前報導，中國航空母艦福建艦即將入列，儀式將在海南三亞榆林港舉行，中國國家主席習近平很有可能出席交接入列儀式。新華社報導，習近平今天上午在海南省三亞市聽取海南自由貿易港建設工作匯報，顯示他已抵達海南。

報導指出，習近平6日上午在海南省三亞市聽取海南自由貿易港建設工作匯報。中國國家發改委主任鄭柵潔、海南省委書記馮飛作了匯報。中共中央辦公廳主任蔡奇、中國國務院副總理何立峰等人與會。

習近平聽取匯報後發表講話。他說，今年12月18日海南自由貿易港正式啟動全島封關，是中國堅定不移擴大高水準對外開放、推動建設開放型世界經濟的標誌性舉措，各級各有關方面要精心準備，確保平穩有序。

習近平表示，建設海南自由貿易港的戰略目標，是要把海南自由貿易港打造成為引領中國新時代對外開放的重要門戶。要穩步擴大制度型開放，進一步提高貿易投資自由化便利化水準，深入推進商品和要素流動型開放，更好促進生產要素跨境流動。越是擴大開放，越要統籌發展和安全，牢牢守住安全底線。

他提到，當前海南要緊盯颱風「海鷗」走勢，完善有關措施，切實做好防範和應急處置工作，確保把損失降到最低。

據港媒此前報導，中國自行研製的彈射型航空母艦福建艦（舷號18）即將入列，入列儀式將在海南三亞榆林港舉行，習近平很有可能在出席儀式後，轉往廣東省參加9日舉行的第15屆全運會開幕式。

2019年12月，中國航艦「山東艦」在海南三亞軍港交付海軍時，習近平出席了交接入列儀式。（編輯:陳鎧妤/楊昇儒）1141106