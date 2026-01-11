福建艦戰力不夠？殲-35恐有致命弱點 央視暗示改用殲-20

隨著解放軍海軍第三艘航母福建艦正式入列並展開首次公開演訓，殲-35艦載隱身戰鬥機被外界視為中國大陸航母戰力的核心裝備 。圖為殲-35。（大陸央視）

隨著解放軍海軍第三艘航母福建艦正式入列並展開首次公開演訓，殲-35艦載隱身戰鬥機被外界視為中國大陸航母戰力的核心裝備。不過，央視近期一段報導畫面，卻意外引發外界揣測，顯示解放軍對殲-35的實際作戰效能恐仍存疑慮，甚至讓「殲-20是否上艦」的老話題再度浮上檯面。

根據央視公開的相關畫面，中國大陸正在研發新一代電磁彈射技術，而在彈射器末端竟出現殲-20戰機模型，引發軍事圈高度關注。由於殲-20屬於重型第五代隱身戰鬥機，過去一直被視為空軍主力，此次罕見出現在航母相關畫面中，也被解讀為中國大陸海軍對現有艦載機配置的重新評估。

殲-35被定位為第五代艦載隱身戰鬥機，放眼全球，目前僅美軍F-35C與其屬於同一世代。然而，與美軍航母戰力相比，以殲-35為主力的中國大陸航母艦隊，在航程、滯空時間與整體遠洋制空能力上，仍被認為存在一定差距，甚至潛藏戰術風險。

知名軍事微博主「海事先鋒」分析指出，殲-35在推力、航程與滯空時間等關鍵指標上，尚未完全符合海軍對遠程制空與長時間巡弋的需求。依專業推算，殲-35在距離航母約900公里位置時，實際可投入作戰的時間僅約7分鐘；相較之下，殲-20在相同距離下，作戰滯空時間可接近1小時。在距離航母600公里時，殲-35可留空約45分鐘，而殲-20則可達1小時26分鐘，差距明顯。

文章指出，航母艦載機任務大致可分為兩類，一是接獲預警機或哨戒艦情資後，迅速升空進行高速攔截；二是由戰鬥空中巡邏隊（CAP）執行日常空中巡邏與警戒。前者重視速度與推力，後者則高度依賴滯空時間與航程。在這兩項任務需求上，殲-35的整體表現皆不及殲-20。

分析認為，這樣的性能落差，一旦進入高強度對抗，將可能轉化為戰場上的戰術劣勢。對於具備全球投射能力的超級大國而言，重型、高速、具備隱身能力的艦載戰鬥機，幾乎是不可或缺的核心戰力。以福建艦目前配置來看，殲-35雖具隱身優勢，但在速度、航程與滯空時間上仍顯不足；殲-15雖屬重型戰機，性能全面，但缺乏隱身能力，空戰生存性有限。

「海事先鋒」指出，央視畫面或許正反映出解放軍海軍內部的現實顧慮，短期內最直接的解方，仍是推動殲-20上艦，以補足現有戰力空缺。然而，該方案僅能應對當前威脅。放眼未來10年，美國海軍勢必推出第六代艦載戰鬥機，與其在殲-20基礎上勉強改裝艦載版本，不如同步推動第六代戰機與第六代艦載機研發，實現同步成軍，才可能在未來海空對抗中維持競爭優勢。

