福建艦抵達青島而非長興島 國防部長顧立雄「落漆」

福建艦抵達青島而非長興島，讓國防部長顧立雄「落漆」。（圖／翻攝呂禮詩臉書）

中共解放軍第三艘航空母艦「福建號（舷號18）」17日通過台灣海峽北返，國防部長顧立雄當天並在立法院國防委員會中公開表示，「預判是要回到上海長興島進行相關缺改。」但福建艦並未如顧立雄所說去長興島，而是抵達青島，讓顧立雄相當「落漆」，軍事名嘴呂禮詩並在臉書中譏「說個笑話。這就是國防部運用聯合情監偵手段嚴密掌握!」

呂禮詩並在臉書中以衛星照片顯示，目前遼寧號航母（舷號16）已停靠在青島碼頭，而福建艦則正駛向青島，因此呂禮詩指出，這與他18日研判吻合，「福建艦抵達青島，而不是律師部長所說的長興島。」

有網有即在其臉書留言說「青島、長興島傻傻分不清楚」；甚至有網有認為，回青島短暫停留後，會繼續北上到渤海灣進行艦機合練！

中華戰略學會資深研究員張競則在臉書以打油詩酸說，「軍迷苦等楊子江，福建為何未進港，研判缺改須返廠，慘遭證明胡亂講。」讓顧立雄相當難堪，也透露出國軍聯合情監偵及情報研析的準確度堪憂。



