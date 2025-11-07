福建艦服役！習近平按彈射鈕 令官兵「備戰打仗」

共軍第三艘航母「福建艦」入列服役，大陸國家主席習近平出席授旗儀式並登艦視察，還到控制站按下彈射按鈕。對於福建艦服役，香港明報分析，會讓共軍活動更加頻繁，在台灣問題上發揮牽制美國、影響日本的作用。我國防部回應，研判福建艦撥交後，還需從事各項訓練，才具備戰力。

大陸解放軍第三艘航母「福建艦」入列服役，大陸國家主席習近平出席授旗儀式並登艦視察。（圖／大陸央視）

共軍第三艘航空母艦「福建艦」，在海南三亞入列服役，大陸國家主席習近平登艦視察， 到駕駛室查看值勤戰位外，還到綜合控制站按下彈射按鈕，叮囑官兵投身部隊建設、備戰打仗。

大陸國家主席 習近平：「試飛也是要有勇氣，這很了不起，都是英雄。」

共軍儀仗禮兵帶著八一軍旗到主席台前，習近平再將軍旗授予福建艦艦長。大陸央視訊息顯示，習近平視察福建艦和出席「入列授旗儀式」的時間點是 11 月 5 日，但相關畫面和訊息，保密到家，一直到 7 日下午一點才公布。

國防部副發言人 喬福駿：「研判中共福建號航艦撥交後，仍需從事各項訓練及簽證，方能具備戰力。」

我國防部強調，透過各種情蒐手段，可有效掌握共軍航艦能力。從 6 日上午六點，到 7日上午六點，共偵獲共機 38 架次、共艦 9 艘，持續在台海周邊活動，各種跡象顯示，與福建艦服役有關。

大陸央視新聞：「福建艦跟它的兩位老大哥相比，外型上最大的不同是什麼嗎？看這裡，前甲板變平了，因為它用上了一種新的艦載機起飛方式--電磁彈射。」

共軍宣稱，福建艦的電磁彈射，相比遼寧艦和山東艦使用的蒸汽彈射，更有效率，可以彈射重型戰機，也適配輕型無人機。

福建艦服役，日本也高度關注。共同社報導指出，擁有三艘航艦的中國，會牽制美國和日本。香港明報也持相同觀點，判斷福建艦加入後，共軍就可以在東海、南海、太平洋進行更多活動，對於台灣問題，有更多影響作用。

