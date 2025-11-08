福建艦為何部署三亞？實戰力何時成形？陸海軍一次全說了

大陸首艘電磁彈射型航空母艦福建艦於11月5日在海南三亞某軍港正式入列。解放軍海軍新聞發言人冷國偉於8日下午接受記者採訪，就福建艦部署地點、艦載機配備和大陸海軍航母發展計劃等問題進行了說明。

福建艦於11月5日在海南三亞某軍港正式入列。（圖／新華社）

據《人民日報》報導，關於福建艦的常駐地點，冷國偉表示，福建艦是海軍現役噸位最大的艦艇，綜合考慮戰備需要、港口條件、保障能力、任務特點等因素，該艦常駐地為三亞軍港。他強調，海軍艦艇官兵常年岸上作客、海上為家，「波瀾壯闊的遠海大洋，才是航母真正的家。」未來，福建艦將常態出現在廣闊的海洋舞台上。

針對福建艦艦載機何時滿編上艦的問題，冷國偉指出，艦載機是航母戰鬥力的核心。他透露，福建艦建造的同時，殲-35、殲-15T、殲-15D等艦載戰鬥機、空警-600艦載固定翼預警機、直-20系列艦載直升機等配套裝備研製試驗工作也在按計劃穩步推進。至於何時能夠實現滿編上艦，冷國偉表示他和大家一樣期待，相信不會等太久。

關於福建艦入列後是否還要繼續開展試驗試航，以及何時能夠形成實戰能力，冷國偉表示，福建艦是大陸第一艘電磁彈射型航母，是海軍轉型建設跨越式發展的標誌性裝備，很多設備和技術都是第一次實際運用。入列後該艦將繼續深入開展相關試驗驗證，進一步檢驗平台系統穩定性，同時將按計劃安排艦機適配、編隊體系訓練等，不斷強化實戰能力。

殲-15T、殲-35和空警-600三型艦載機列陣福建艦甲板。（資料照／新華社）

在回答關於大陸海軍下一步航母發展計劃時，冷國偉強調，大陸發展和改進武器裝備，不針對任何國家和特定目標，不會對任何國家和地區構成威脅，完全是為了維護國家主權、安全、發展利益。對於大陸航母的後續發展計劃，將根據國防需要綜合考慮。他特別強調，大陸的社會主義國家性質、走和平發展道路的戰略抉擇、獨立自主的和平外交政策，決定了大陸奉行防禦性國防政策始終不變。

有記者詢問關於航母命名的問題，冷國偉回應說，根據解放軍海軍艦艇命名相關規定，航空母艦以省級行政區劃命名，在命名過程中還會綜合考慮各省、區、市申請意願等因素，最終報中央軍委批准後確定。他澄清表示，外界關注的「航母命名庫」並不存在這樣一個名單，如有相關最新消息，將會第一時間分享。

