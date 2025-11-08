福建艦與山東艦將常駐南海？陸軍事專家：震懾台獨、實現國家統一
大陸航母福建艦5日在海南省三亞舉行入列授旗儀式後正式服役。福建艦與山東艦兩艘航母同在三亞入列，據傳未來一個時期內兩艘航母將同時部署在南海同一個港口。大陸軍事專家表示，大陸作為五個常任理事國中唯一領土尚未完全統一的國家，實現國家統一是必須達成的目標。航母具有強大的攻防作戰能力，這無疑將對台獨分裂勢力以及個別對大陸圖謀不軌的外部勢力產生戰略威懾作用。
大陸軍事專家張軍社7日向《央視新聞》表示，福建艦入列有利於維護主權安全，可以用來震懾台獨武裝，在維護國家統一方面發揮作用，此外也可以維護大陸的海外利益和海洋權益。
對於福建艦和山東艦兩艘航母同在三亞入列，張軍社同日向《環球時報》表示，未來一個時期內兩艘航母可能會同時部署在南海的同一個港口，有兩點原因。
首先，因為南海是大陸沿海平均水深最深的海域，與東海、黃海相比，南海海域面積更大、更遼闊，水深更深，海況更複雜，更適合航母開展實戰化訓練，更利於福建艦在該海域開展實戰化訓練。
其次，福建艦和山東艦兩艘航母在同一個港口駐紮，更利於組成雙航母編隊，執行遠海防禦作戰、奪取遠海制空制海權，還可以執行對陸打擊以及支援島礁進攻作戰等作戰任務。
張軍社進一步分析說，大陸堅持走和平發展道路，奉行防禦性的國防政策和積極防禦的軍事戰略，是維護世界和平的重要力量，發展航母旨在更好地維護國家主權、安全與發展利益，維護世界的和平穩定。
他表示，「福建艦的入列使得雙航母部署在南海成為事實，由於航母具有強大的攻防作戰能力，這無疑將對『台獨』分裂勢力以及個別對中國圖謀不軌的外部勢力產生戰略威懾作用，令其不敢輕舉妄動。」
大陸軍事專家宋忠平也分析說，就大陸而言，三艘航母的數量其實並不充裕。大陸擁有廣泛的發展利益與海外利益，進入三航母戰鬥編隊時代，雖使維護國家的能力得到較大提升，讓大陸海軍真正邁入藍水海軍、戰略海軍序列，但與維護國家主權安全的要求相比，仍存在一定差距。「面對某些妄圖干涉中國統一大業的不懷好意勢力，我國航母作戰實力在性能、數量、作戰經驗等方面，仍存在一定不足。」
宋忠平強調，大陸並不謀求與任何國家開展航母軍備競賽，發展航母秉持適度適量原則，主要目的是維護自身國家安全與領土完整。他表示，大陸作為五個常任理事國中唯一領土尚未完全統一的國家，實現國家統一是必須達成的目標。因此，強化包括航母在內的核常兼備軍事能力十分必要，這有助於提升大陸捍衛國家主權、安全和發展利益的實力。
今年9月在大陸國防部的例行記者會上，針對有外媒報導稱，大陸第四艘航母即首艘核動力航母在大連造船廠開建一事，大陸國防部新聞發言人張曉剛對《環球時報》記者表示，不掌握具體情況，但大陸始終根據國家安全需要和裝備技術發展，推進航母建設。
