福建艦遼寧艦同框傳演練 中國國防部避答

（中央社記者呂佳蓉北京25日電）網傳衛星照片顯示，中國航空母艦福建艦與遼寧艦在青島軍港同框，引發外界高度關注是否聯合演練。不過，中國國防部今天被問及相關問題時僅稱，目前沒有可供發布的訊息。

綜合南華早報與新加坡聯合早報報導，近日網傳衛星照片顯示，福建艦與遼寧艦在青島軍港同框。福建艦是中國首艘電磁彈射型航艦，11月5日在海南三亞入列。

在今天的中國國防部例行記者會上，有媒體提問福建艦、遼寧艦同框的議題，發言人張曉剛僅表示，目前沒有可供發布的訊息。

專家分析，福建艦和遼寧艦可能在黃海進行雙航艦編隊演練，也有穿越第一島鏈進入西太平洋的可能性。

針對福建艦16日第一次經過台灣海峽，國防部長顧立雄表示，國軍有全程監控。張曉剛則表示，這是福建艦展開的正常訓練，今後根據需要還會繼續組織。（編輯：楊昇儒）1141225