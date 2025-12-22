福建艦遼寧艦青島同框 專家：或舉行雙航母編隊演練

（中央社台北22日電）網傳衛星照片顯示，福建艦與遼寧號在青島軍港同框。專家分析，福建艦和遼寧艦可能在黃海進行雙航母編隊演練，也有穿越第一島鏈進入西太平洋的可能性。

國防部17日公布監控影像指出，福建號（CV-18）航空母艦16日航經台灣海峽，國軍對此嚴密監控；國防部長顧立雄在立法院備詢也提到，飛行甲板上無艦載機，預判是要回上海長興島的造船廠進行缺點改進。

綜合南華早報與新加坡聯合早報報導，近日網傳衛星照片顯示，福建艦與遼寧號在青島軍港同框。福建艦是中國首艘電磁彈射型航母，今年11月5日在海南三亞入列。

此外，大連海事局19日發布航行警告，12月21日下午4時至28日下午4時，渤海及黃海北部部分海域執行軍事任務，禁止駛入。大連位於遼東半島最南端，東臨黃海、西接渤海，扼守渤海出入口，也是中共解放軍海軍重要的海軍與造船基地所在。

針對福建艦此次北上，南華早報引述軍事評論員、前解放軍教官宋忠平表示，福建艦與遼寧艦同時靠港，可能是在為即將展開的聯合訓練行動做準備。他說，「一加一大於二，尤其是這兩艘航空母艦的能力不同，需要進行技術交流，特別是艦員之間的交流。」

聯合早報引述北京軍事專家李亞強分析，福建艦與遼寧艦有可能進行雙航母編隊演練，雖然福建艦剛入列不久，兩艦的訓練科目和技術要求可能存在差異，但這不會對兩艦進行一些基礎協同作戰訓練構成障礙。

李亞強認為，福建艦與遼寧艦進行雙航母編隊演練時突破第一島鏈進入西太平洋「並不令人意外」。

不過他也強調，如果把福建艦拉到第二島鏈作實戰化部署，目前仍言之尚早，主要原因在於艦載機數量尚未完全配齊，同時在艦載機彈射與回收、維護保障、目標引導以及對敵打擊等實戰化能力方面，仍有進一步提升空間。

中國正致力於打造一支遠洋海軍，近年來持續加強戰備訓練，目標是突破第一島鏈。

在此之前，中國第一艘和第二艘航母遼寧艦與山東艦去年10月在南海進行首次雙航母編隊演練，並在今年6月赴西太平洋再度展開雙航母編隊演練且穿越第二島鏈，引發日本和美國高度關注。

此外，在中日持續緊張之際，遼寧艦航母編隊12月6日在宮古海峽以東海域開展遠海訓練，引發中日軍機海上對峙。（編輯：廖文綺/朱建陵）1141222