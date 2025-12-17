福建艦首度穿越臺海 張競籲勿曝光情報來源、避免威脅焦點鎖定單艦

國防部公佈中共航艦福建號行經台灣海峽。 圖：國防部提供

[Newtalk新聞] 中國解放軍第三艘航空母艦「福建號（舷號18）」於今天（16日）首次穿越臺灣海峽，國防部罕見公布清晰監控影像，強調國軍全程嚴密監控並應處。專家提醒，福建號運動可能基於中國官方先前公開資訊進行後續訓練，呼籲避免無謂曝光情報來源，並直言將威脅焦點鎖定在福建號上，恐有「見樹不見林」之虞，臺海和平穩定不確定因素仍多。

國防部指出，「福建號」於11月在海南三亞正式入列成軍後，首度出航即穿越臺灣海峽，國軍運用任務機、艦艇及岸置飛彈系統綿密監控，確保區域安全穩定。公布的空拍影像顯示，福建艦主甲板上無艦載機蹤影，國防部長顧立雄表示，初步預判該艦可能北返上海長興島進行缺改工程，但未透露詳細依據。同期偵獲共機9架次、共艦7艘在臺海周邊活動，其中5架次逾越海峽中線進入北部與西南空域。

中華戰略學會資深研究員張競分析，中國國防部發言人冷國偉早在11月8日記者會上公開表示，「福建號」成軍後將繼續進行後續配套裝備研製試驗，包括艦機適配及編隊體系訓練。依此公開資訊推估，福建號北穿越臺灣海峽後，可能按計畫安排相關訓練，而非僅限於返回長興島改裝，但國防部長直指返廠進行缺改工程。張競強調，國防部預判必然有所本，只是希望避免無謂曝光情報來源，以免損傷蒐集管道。

張競進一步指出，國防部強調主甲板無艦載機，實有「劃錯重點」之嫌，直言艦載機入庫與否，就好像觀察賭局中其他賭客桌面有多少籌碼，並不能看出特定賭客袋中有多少銀兩，推知對手實力。認為應關注福建號是否單艦行動、與其他艦艇組成編隊，以及護航程度，方能構成完整動態情報圖像。目前「福建號」艦載機尚未滿編成軍，各項威脅研判缺乏可靠基礎，現在就像猜測嬰兒未來唸哪所大學一樣，「言之過早」。

張競並呼籲臺灣民眾理解，即使無「福建號」，臺海兩岸和平穩定不確定因素不會減少，爆發衝突可能性亦無法降低。將威脅焦點鎖定在單一艦艇上，實屬「見樹不見林」，應全面考量中國海軍整體現代化及區域軍事動態。

