福建艦首航台灣海峽具威脅性？ 張競曝：尚缺乏可靠基礎

大陸第三艘航空母艦「福建號」上月在海南三亞正式入列，國防部今公布，福建號航空母艦昨航經台灣海峽，國軍嚴密監控。對此，曾任海軍中權軍艦艦長的中華戰略學會資深研究員張競指出，國防部強調主甲板無艦儎機，「實在真是有點搞錯方向」，認為福建艦對臺海安全能夠產生威脅程度，向來都是軍事觀察家爭論不休議題，但在福建艦艦儎機尚未滿編成軍前，各項研判與推論其實都缺乏可靠基礎。

國防部今天公布監控中共航空母艦福建號影像，福建號（CV-18）航空母艦昨天航經台灣海峽，國軍對此嚴密監控。顧立雄今日在立院備詢時亦針對此事指出，根據照片顯示，福建號飛行甲板上面並無艦載機，預判是要回到上海長興島的造船廠進一步進行缺點改進。

針對國防部所公佈福建艦動態影像資料，張競表示，大陸陸解放軍發言人冷國偉在11月8日記者會中，已經公開表示福建艦成軍後，還要繼續進行後續配套裝備研製試驗工作，「當時冷國偉在證實福建艦艦儎機並未滿編上艦時，亦提到將按計畫安排艦機適配、編隊體系訓練。」

張競續指，因此依據前述已經公開證實資訊，來推估福建艦向北穿越臺灣海峽後之可能動向，應該會比武斷推論福建艦北返長興島實施缺改工程可靠性更高。但國防部如此預判，必然是有所本，不過希望此種研判結果，千萬莫讓情報來源無謂曝光，損傷情報蒐集管道。

至於國防部公佈影像資料時強調主甲板無艦儎機，張競直言「實在真是有點搞錯方向」，其實艦儎機入庫與否，就好像觀察賭局中其他賭客桌面有多少籌碼，但能否就此看出特定賭客袋中有多少銀兩？因此特別強調此種樣態，是否讓人覺得劃錯重點呢？其實福建艦是單艦行動，抑或是與其他艦艇組成編隊，在何種程度護航下通過海峽，才是合理完整之動態情報圖像資訊。

張競強調，福建艦對臺海安全能夠產生威脅程度，向來都是軍事觀察家爭論不休議題，但在福建艦艦儎機尚未滿編成軍前，各項研判與推論其實都缺乏可靠基礎。他也呼籲，就算沒有福建艦，臺海兩岸和平穩定不確定因素不會減少，爆發衝突可能性亦無法降低，「將威脅焦點鎖定在福建艦，實在是有些見樹不見林。」

