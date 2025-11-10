福建艦「理想母港是台灣」？ 退將曝：可威懾美日第一、第二島鏈

大陸航母福建艦日前舉行服役授旗儀式，正式成軍。《央視》新媒體「玉淵譚天」7日發文關鍵訊息，指福建艦未來「必去」台灣海峽等三地，甚至出現「以台灣為母港」的討論。對此，役少將栗正傑研判，台灣海峽恐怕容不下航母戰鬥群通過，但從花蓮出去馬上就是很深的海溝，對美日第一、第二島鏈將有很大的威懾力。

大陸福建艦正式成軍服役。（圖／新華社）

栗正傑9日在中天《洪淑芬辣晚報》節目表示，除了內水軍（如長江、洞庭湖），沿岸海軍（如南海），再來就是遠洋海軍。福建艦成軍之後，代表中國大陸的遠洋海軍已經崛起了，以後就不只是第一島鏈，也不只南海，就可能跨過珍珠港，到西太平洋，甚至到美國那邊去了。

栗正傑提到，當然也可以越過麻六甲海峽，到印度洋，到地中海。至於說母港選址提到台灣，他特別要講，就地緣來講，確實是如此！

栗正傑表示，這也就是大陸為什麼一直講，台灣是他核心中的核心，紅線中的紅線。第一，台灣海峽水深只有200公尺，平均寬度約180公里。但航母戰鬥群半徑就400公里，台灣海峽恐怕容不下一個航母戰鬥群通過。但如果以台灣整個是中國大陸的一個母港來講，從花蓮一出去，馬上就是一個很深的海溝，很適合潛艦的活動。

退役少將栗正傑。（中天新聞）

栗正傑補充，美軍也經常在那邊做第一島鏈、第二島鏈的潛艦部署，穿來穿去的。

栗正傑指出，第二，福建艦的作戰半徑如果可以到2000公里，他有攻擊-11、攻擊-21艦載無人機，立刻就可以到美國的第二島鏈、關島地區等。

栗正傑推測，以第一島鏈、第二島鏈之間的東亞地區的海權來講，立刻會落入大陸的手中！這也就是為什麼日本那麼緊張，這兩天高市早苗也一直在強調說台灣有事，日本是否要啟動他的緊急防衛計畫？如果大陸擁有台灣之後，就可以輕而易舉地切斷日本海上運輸的交通線。

退役少將栗正傑解析福建艦成軍。（中天新聞）

栗正傑認為，福建艦成軍後，對美國、日本的威懾力量很大。但相信大陸不至於這樣，因為發展海軍的目的是保護自己國家航運安全，倒不是說要去威脅歐美。這是對岸的軍事思想，跟歐美不同的地方就在這邊。

