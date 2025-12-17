福建號剛過台海！共軍戰備警巡14共機擾台

▲中國第三艘航空母艦「福建號」。（圖／國防部提供）

[NOWnews今日新聞] 國防部今（17）日表示，自0830時起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

國防部今日上午公布中共解放軍台海周邊海、空域動態，昨日上午6時至今日上午6時偵獲共機9架次，其中5架次逾越海峽中線進入北部與西南空域，並偵獲共艦7艘，持續在台海周邊活動。

另外，國防部也公布中國第3艘航空母艦「福建號」(CV-18) 昨日航經台灣海峽照片，並強調國軍綿密監控。國防部長顧立雄表示，國防部發布上面並沒有艦載機，預判是到上海長興島做進一步的缺改。

