福建號剛過海峽就「聯合戰備警巡」 解放軍三面包圍台灣

國防部今（18）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，17日大陸軍方啟動本月第三次「聯合戰備警巡」，共有多達48機艦在台海周邊侵擾，其中更有26架次飛越台灣海峽中線，三面包圍台灣周邊空域。

大陸的殲10戰機。(圖/中國軍網)

根據國防部公布的資料，12月17日6時到18日6時，總共偵獲解放軍機40架次及解放軍艦8艘，持續在台海周邊活動，其中有26架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的北部、中部、西南及東部空域。

在我國防空識別區北面，12月17日7時40分到13時35分，有輔戰機及直升機3架次活動，其中1架飛越台灣海峽中線。在海峽中線以西，12月17日6時到17時25分，有包含轟炸機的主、輔戰機及無人機29架次，其中17架次飛越海峽中線，並有無人機環繞台灣南端外海、沿東部北上長途飛行。

(圖/國防部)

此外，在我國防空識別區的西南面，12月17日15時10分到20時40分，有包含轟炸機的主戰機及無人機5架次活動，並執行夜間飛行任務。在東部的綠島東方外海，12月17日7時15分到18時55分，則有無人機3架次由台灣海峽環繞南台灣、飛到該處活動。

