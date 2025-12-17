福建號成軍後首度通過台海 國軍公開空照畫面

國防部今（17）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，雖然16日大陸軍方在台海周邊減少為16機艦侵擾，不過其中仍有軍機5架次飛越台灣海峽中線，同時解放軍海軍的福建號（18號）航空母艦在成軍之後，也首度通過台灣海峽，國軍並第一次公開該艦的空拍畫面。

國軍空中偵照的大陸福建號航艦。(圖/國防部)

根據國防部的資料，12月16日6時到17日6時，總共偵獲解放軍機9架次及解放軍艦7艘，持續在台海周邊活動，其中有5架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的北部及西南空域。

在台灣海峽中線以西，12月16日7時25分到17日0時40分，有主戰機及無人機8架次，其中4架次在海峽中線南、北端跨越中線，並執行跨夜飛行任務，顯然是為通過海峽的福建號航艦提供掩護。

(圖/國防部)

在我國防空識別區的西南面，12月16日11時30分到16時40分，則有無人機1架活動。

此外，11月5日正式成軍的大陸福建號航艦，國防部證實於12月16日航行經過台灣海峽，國軍綿密監控。國防部並首次公開國軍空中偵照該艦的照片，由黑白照片、畫面模糊顯示，空軍偵照福建號的影像已經過後製處理。

此次福建號航艦是由海南島航行北上、通過台灣海峽，由於國軍必定會沿途監控，所以可看到當時該艦飛行甲板上沒有停放任何艦載機，也沒有人員活動的跡象。

