福建號未見戰機 非威懾行動

中共「福建號」航母9月通過台灣海峽前往三亞基地，被認為兼具政治及戰術目的，此次為成軍入列後首次穿過台海。國安學者分析，從國防部公布影像，福建號甲板上並無艦載戰鬥機，代表這是一趟沒有軍事威脅意義的航行，國防部主動公布相關動態，有助於化解灰色衝突，安定民心。

福建艦通過台海，具有政治與戰略象徵。開南大學副校長陳文甲表示，國防部主動公布監偵畫面並進行研判，有助於穩定情勢與管理認知。他說，國防部長顧立雄指福建號未搭載艦載機、研判是單純返回上海進行缺改，有效降低外界對航母行動的過度解讀，避免中共藉大型軍事平台製造心理威嚇。

其次，國防部公開即時監控資訊，對內展現情監偵與判讀能力成熟，對外則傳達冷靜且主動掌握、精準評估解放軍動態。

陳文甲認為，這也是對中共的反制動作，削弱灰色地帶操作效果。他直言，從監偵空照圖看來，基本上可以判定這是沒有帶軍事威懾意義的航行，雖然甲板下的機庫仍可升起飛機至甲板，但在非戰爭狀態下，一般武裝巡弋或威懾行動，會在出港前直接先將飛機在甲板上排列停好，不會特別隱藏，因為沒必要讓威懾及宣示意義減半；過去美、陸航艦軍演也會先將飛機停在甲板上待命。

不過，前海軍艦長、中華戰略學會資深研究員張競則認為，顧立雄向外界說明時強調福建號主甲板無艦載機，「實在是有點搞錯方向」，他認為福建號是單艦行動，或是與其他艦艇組成編隊，在何種程度護航下通過海峽，才是合理完整的動態情報圖像資訊。

張競表示，福建號對台海安全的威脅程度一直是爭論議題，但在福建號艦載機尚未滿編成軍前，各項研判與推論都缺乏可靠基礎，「希望國防部此種研判結果，千萬莫讓情報來源無謂曝光，損傷情報蒐集管道。」他強調，就算沒有福建號，兩岸和平穩定不確定因素不會減少，爆發衝突可能性亦無法降低。

大陸資深涉台學者包承柯則分析，福建號剛正式服役，還需許多訓練調整，他表示，這次航經台海應該是基於訓練原因，台灣方面不需過度反應，因為現今許多軍事力量展示，主要還是對民進黨「抗中保台」等作法發出一些警告；但也認為福建號帶來大陸軍事影響力的改變，受到一定關注是必然的。

他說，大陸軍事能力的提高還在加速發展，今後還會出現核動力、具備電磁探測的航母，又會比現在的福建號再高一檔次。