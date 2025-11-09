福建號為何會有神秘「氣泡」？栗正傑：山東號、遼寧號就沒有

中共海軍「福建號」航母排水量約8萬噸，艦身長度約300公尺，約可搭載60架戰機，採用電磁彈射，日前正式入列服役。而福建號上的彈射綜合控制站，就如同「氣泡」。退役少將栗正傑表示，福建號為什麼要有這個「氣泡」？因戰機要彈射時，鼻輪多了一個掛勾，可掛在彈射器上面，用滑溝的力量把飛機拉出去，所以動作必須非常縝密；而從「氣泡」中心來看，就可以看到機輪位置。

針對福建號上的彈射綜合控制站，如同「氣泡」，栗正傑8日在《中天辣晚報》節目中表示，山東號跟遼寧號沒有這個「氣泡」，他們是滑躍式的起飛，所以我們常看到山東號跟遼寧號，有一個很帥的鏡頭，在甲板上穿著黃色馬甲的人說可以起飛了，飛行員就開始起飛出去。滑躍式的起飛完全依靠飛機的動力，依照滑躍式甲板把飛機放飛出去，但能夠攜帶的油跟彈重量，就沒有像彈射那樣多。

栗正傑接著表示，戰機彈射為什麼要有這個「氣泡」？彈射出去的飛機是殲-15T，山東號跟遼寧號是殲-15，沒有「T」，「T」代表彈射，鼻輪多了一個掛勾，掛在彈射器上面，用滑溝的力量把飛機拉出去，所以動作必須非常縝密。而從「氣泡」中心來看，就可以看到機輪位置。

栗正傑更指出，福建號是第一艘可以使用電磁彈射的五代機，甚至有可能是第一艘可以彈射無人機。因為大陸有展示出一款無人機，是攻擊-21，翅膀是可以摺疊的，代表是要上航空母艦，翅膀可縮起來，在航空母艦上才能擺得比較多。也可以彈射攻擊-21，對美國的壓力會很大。

栗正傑點出，航空母艦防禦範圍大概周邊400公里，因為艦載機作戰半徑及預警機雷達，大概400公里。以福建號的能力來講，攻擊-21是4000公里，福建號未來偵蒐、打擊的範圍，可以擴大到4000公里，對美國來講壓力就很大。

