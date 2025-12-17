福建號穿越台海接著「聯合戰備警巡」 23架次共機出海擾台

福建號通過台海後，國防部今指出，共軍緊接著又執行「聯合戰備警巡」。（圖／中國軍網）

國防部今晨公布大陸「福建號」航艦通過台灣海峽並公布偵照畫面，而國防部隨後又發布消息指出，自0830時起，陸續偵獲各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中14架次越中線，並配合共艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊海空域。

國防部發布新聞稿表示，自今（17）日0830時起，陸續偵獲中共殲-10、轟6K、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部、西南及東部空域，配合共艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我周邊空、海域。

國防部再次強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

