福建號航艦剛通過台海 「聯合戰備警巡」又23架次擾台

解放軍海軍的福建號（18號）航空母艦16日才由南往北航行、通過台灣海峽，大陸軍方今（17）日立刻啟動「聯合戰備警巡」，共有23架次有人戰機、無人機出海，這也是解放軍12月第三度以類似行動侵擾台海周邊。

國防部今天上午剛首度公布福建號航艦的空中偵照畫面，中午又發布新聞稿表示，自今天8時30分起，陸續偵獲大陸的殲10型戰機、轟6K型轟炸機、空警500型空中預警機等，各型主、輔戰機及無人機計23架次出海，其中14架次飛越台灣海峽中線及其延伸線，進入我國北部、中部、西南及東部空域，配合解放軍艦，假「聯合戰備警巡」之名，騷擾我國周邊空、海域。

國防部依慣例強調，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

解放軍於12月5、11日兩度實施「聯合戰備警巡」之後，今天是第三度啟動類似擾台行動，持續對我國軍事施壓。

