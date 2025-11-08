福建號航艦成軍曝光 10架軍機越中線、無人機綠島外海現蹤
解放軍第一艘配備電磁彈射系統的航艦福建號（18號）5日正式成軍，消息於7日曝光。國防部今（8）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，7日大陸軍方共有26機艦在台海周邊侵擾，其中有軍機10架次飛越台灣海峽中線。
根據國防部的資料，11月7日6時到8日6時，總共偵獲解放軍機18架次及解放軍艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有10架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的北部、西南及東部空域。
在台灣海峽中線以西，7日7時40分到20時10分，有包含轟炸機的主戰機及無人機15架次，其中7架次在海峽中線南、北端飛越中線，曾執行夜間飛行任務；其中更有1架無人機，於當天9時10分到18時25分環繞台灣南端長途飛行，同時北上飛到台東綠島的東方外海。
而在我國防空識別區的西南面，7日14時25分到20時40分，有輔戰機2架次，並執行夜間飛行任務。
大陸海軍首艘採用平直甲板、傳統起降、彈射起飛設計的福建號航艦5日在海南島成軍，由國家主席習近平親自主持，解放軍不只於6日在台海周邊啟動「聯合戰備警巡」，7日仍在台灣周邊有不少軍機活動，顯然是為了持續確保福建號成軍後的空域安全。
延伸閱讀
全台有感！鳳凰颱風午後「雨勢再升級」 風雨最猛時段曝
鳳凰、海鷗「來自同1個媽」！鄭明典估：後面還有熱帶擾動
影/驚人畫面曝！「鳳凰」逼近菲國現強風暴雨 吊橋風中搖晃如跳繩
其他人也在看
北韓發表談話譴責美國 警告絕不會迴避威脅
（中央社首爾8日綜合外電報導）針對韓美近期聯合軍演、安保協議會等，北韓國防部長努光鐵發表談話強烈譴責，並警告北韓絕對不會迴避，「我們已經準備好應對一切」。韓國國防部也對此談話表達強烈譴責。中央社 ・ 1 天前
中國又來亂！國防部偵獲20機艦擾台 4架次逾越海峽中線
即時中心／潘柏廷報導國防部今（9）日公布最新中國解放軍台海周邊海、空域動態，中國自昨（8）日上午6時至今日上午6時，共偵獲10架次軍機擾台，其中4架次逾越海峽中線進入北部及西南空域；另有中國軍艦10艘持續在台海周邊活動。對此，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。民視 ・ 1 天前
共軍連兩日高強度擾台！10機10艦現蹤 4架次逾越中線
[Newtalk新聞] 國防部今（9）日公布最新共軍擾台動態，自昨(8日)6時至今(9日)6時止，共偵獲中共軍機10架次、共艦10艘在台海周邊活動，其中有4架次軍機逾越海峽中線，侵入北部及西南空域，持續對我國空防施壓。 根據國防部發布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，在昨日上午7時40分至下午5時30分期間，國軍於台灣海峽空域偵獲共軍7架次主戰機及無人機，其中1架逾越中線；另於昨日下午1時10分至晚間10時5分，在台灣西南空域再偵獲中共3架次無人機活動。 國防部強調，國軍第一時間派出任務機、任務艦及岸置飛彈系統，採取「監控、應處、驅離」等行動，全程嚴密掌握中共海空動態，維護台海空域安全與國家主權。查看原文更多Newtalk新聞報導新聞幕後》中國騷擾不斷！先遣團隊遭無人機侵擾機場一度關閉 賴清德令：讓蕭美琴順利走進歐洲議會演講 新聞幕後》超機密！連蕭美琴都最後關頭才知道親赴歐洲議會演說 賴清德下令全曝光新頭殼 ・ 1 天前
中共解放軍25機艦擾台 國軍嚴密監控
中國對台灰帶襲擾不斷，國防部今（8）日表示，自昨（7）日上午6時起至今日上午6時止，持續偵獲共機18架次、共艦7艘及公務船1艘，在台海周邊海空域持續活動。其中，共有10架次共機逾越海峽中線進入臺灣北部、西南部及東部空域，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。自由時報 ・ 1 天前
威懾中國 紐西蘭媒體討論加入澳大利亞無人機牆防線
[Newtalk新聞] 《紐西蘭國家廣播電台》（RNZ）稍早以 〈紐西蘭能否接入澳大利亞的「無人機牆」以遏制中國？〉，探討紐澳在這方面的合作。 報導引述澳大利亞戰略政策研究所 （ASPI）資深分析師戴維斯（Malcolm Davis）的文章，指出澳大利亞的無人機牆受到烏克蘭的啟發，規模更為龐大，由三層空中無人機和海上無人機組成。 戴維斯指出：「如果能在澳洲的無人機牆上增加一層紐西蘭的無人機，那將非常有用。」「例如，一旦中國在西南太平洋地區建立前沿軍事存在，我認為紐西蘭的參與（澳大利亞主導的無人機牆）將大有裨益。」「這將有效地與澳大利亞的系統無縫銜接，我們將攜手合作，確保兩國的安全。」 報導指出，空中打擊範圍最遠的一層可達離岸2800公里，可能由波音公司生產的名為「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat）的無人機組成。其單價超過1000萬澳元，與烏克蘭許多廉價的無人機相比價格不菲，但比配備先進感測器的F-35戰鬥機便宜十倍。 戴維斯建議在「幽靈蝙蝠」之後部署第二層，由價格低廉得多的攔截無人機組成。「它們將在阿拉弗拉海和帝汶海上空作戰，攔截任何躲過『幽靈蝙蝠』的威脅。」「這將是無人機防線的中堅力量新頭殼 ・ 16 小時前
王定宇辦無人機操作體驗營 走進AI世代
記者翁順利∕台南報導 立委王定宇與台南無人機協會合力舉辦「無人機操作體…中華日報 ・ 1 天前
國軍志願役編現比低落慘了？國防部認「缺口」曝現況：年底可達標
在國防預算連年創下新高、多項對美重大軍購案將陸續交裝服役的關鍵時刻，台灣的軍事硬體正迎來前所未有的現代化。然而，再精良的武器，仍需訓練有素的專業官兵來操作。立法院預算中心近期發布的國防部年度預算評估報告，便針對國軍的「軟實力」——志願役人力編現比低落問題，發出警示。而國防部對此也回應了。中時新聞網 ・ 1 天前
獨家／105輪型「獵豹」戰車優先配發花東部隊 提升東部地區防衛戰力
軍備局最新研發完成的105公厘型「獵豹」戰車預計明年進入戰術測評階段，國防部將領透露，目前國防部已專案核定，只要戰測符合需求即可立即進行小批量量產，首批「獵豹」戰車將交付陸軍花東防衛指揮部所使用，提高東部地區的海岸防衛戰力。鏡報 ・ 1 天前
F-16V交機延宕 卓揆稱「法律追償」遭打臉 因「軍售」無求償制度
我向美國採購的F-16V戰機交機延宕，行政院長卓榮泰質詢時稱要「法律追償」，卻遭打臉因為軍售沒有求償制度。國防部則強調已赴美交涉，並檢討修正發價書的付款期程，避免過早付款。但學者直言，這得仰賴美方願意受理。據悉，F-16V是因為系統整合問題，交機延遲，台美之間已經努力交涉。TVBS新聞網 ・ 12 小時前
鳳凰颱風恐襲台！北市府強化強風應變作為
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風今（9）日升級為強颱，並預測在下周三（11月12日）晚間登陸台灣西部。由於東北風明顯偏強及鳳凰颱風外圍環流影響，中央氣象署已針對台北市市北投區發布陸上強風特報黃色燈號...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 17 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 19 小時前
MLB》3連霸救援王涉打假球遭起訴 隊友拿37萬投2顆壞球
涉嫌打假球遭大聯盟停賽中的克里夫蘭守護者投手Emmanuel Clase與Luis Ortiz，已經正式被紐約地方檢察官起訴，2人面臨各4項刑期最高合計65年的罪名，其中Ortiz配合賭徒故意投的2顆壞球，讓他賺進1.2萬美元（約新臺幣37萬元）。TSNA ・ 3 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 19 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 2 小時前
中職／古久保健二落淚道別！樂天領隊曝換總教練原因 球迷憤怒批：有夠羞辱的
[FTNN新聞網]體育中心／綜合報導中華職棒樂天桃猿今（9）日稍早宣布率領球隊拿下本季台灣大賽總冠軍的古久保健二將卸任一軍總教練職務，震撼球迷，也傳出古久...FTNN新聞網 ・ 12 小時前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 1 天前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 13 小時前