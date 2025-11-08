福建號航艦成軍曝光 10架軍機越中線、無人機綠島外海現蹤

解放軍第一艘配備電磁彈射系統的航艦福建號（18號）5日正式成軍，消息於7日曝光。國防部今（8）日上午公布解放軍台海周邊海、空域的最新動態，7日大陸軍方共有26機艦在台海周邊侵擾，其中有軍機10架次飛越台灣海峽中線。

大陸轟6K轟炸機。(圖/國防部)

根據國防部的資料，11月7日6時到8日6時，總共偵獲解放軍機18架次及解放軍艦7艘、公務船1艘，持續在台海周邊活動，其中有10架次大陸軍機跨越海峽中線，進入我國的北部、西南及東部空域。

在台灣海峽中線以西，7日7時40分到20時10分，有包含轟炸機的主戰機及無人機15架次，其中7架次在海峽中線南、北端飛越中線，曾執行夜間飛行任務；其中更有1架無人機，於當天9時10分到18時25分環繞台灣南端長途飛行，同時北上飛到台東綠島的東方外海。

(圖/國防部)

而在我國防空識別區的西南面，7日14時25分到20時40分，有輔戰機2架次，並執行夜間飛行任務。

大陸海軍首艘採用平直甲板、傳統起降、彈射起飛設計的福建號航艦5日在海南島成軍，由國家主席習近平親自主持，解放軍不只於6日在台海周邊啟動「聯合戰備警巡」，7日仍在台灣周邊有不少軍機活動，顯然是為了持續確保福建號成軍後的空域安全。

福建號於11月5日成軍。(圖/中國軍網)

