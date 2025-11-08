福建號進台海？學者：雙航母放「這地區」是正確選擇

福建號航母舷號「18」，日前在海南三亞某軍港舉行入列服役，也讓中國大陸正式進入三航母時代。福建號可停放殲-35、殲-15T、空警-600等艦載機，擁有的電磁彈射技術，號稱世界頂尖。淡江戰略所副教授黃介正表示，雙航母放在海南島，可對台灣東部形成壓力，並維護中國大陸海上貨運線跟能源線的穩定，以及東南亞各國會對他比較尊敬一些。所以雙航母放在海南島，應該是一個正確的選擇。

黃介正8日在中天《前進戰略高地》節目中認為，如果福建號到台灣海峽，就好像大象走進攝影棚一樣，施展不開。台灣海峽很窄，又是淺水域，福建號如果是示威，行駛經過，然後打造政治或心戰的效果，這個有可能；但是打仗的時候，福建號絕對不會靠近台灣，很容易被弄掉。凡是開船的人最害怕的是，第一個就是水下有東西，他不知道；另外一個就是，附近別人有很多可以攻擊他的位置和地方。

黃介正接著表示，今年6月份，他主持一個兵棋推演裡面，他們已經把福建號放在西太平洋。也就是說，雙航母在西太平洋，對台灣東部形成壓力，也讓西面跟東面都是作戰正面。

黃介正更指出，南海比較大，從麻六甲海峽一直到上海，所有航線的穩定，這是中國大陸海上貨運線和能源線。而針對東南亞各國，中國大陸的航空母艦放在那邊，其他國家會對他比較尊敬一些。航空母艦有外交功能、政治功能、軍事意義，所以雙航母放在海南島，應該是一個正確的選擇。

