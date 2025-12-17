福建號過台海…我公布空拍照：回廠改進缺失 未搭載艦載機

中共首艘採用電磁彈射器的航空母艦「福建艦」於十一月五日服役後，各國持續關切福建號的後續動態。國防部昨日首度公布福建號的空拍照片。據國防部說明，福建號於十六日航經台灣海峽，國軍綿密監控。軍事專家分析，福建艦日後的確可能影響台海，不過目前艦載機尚未滿編，研判對台灣的威脅還言之過早。

觀察國防部公布的黑白照片，福建號飛行甲板上未搭載艦載機。國防部長顧立雄在立院表示，國軍全程監控，預判福建號應是準備回到上海長興島造船廠，進行缺失改正。

國防部同時公布，共軍昨日再次發動「聯合戰備警巡」，軍方偵獲廿三架次各型共機配合共艦出海，進入我北部、中部、西南及東部空域，軍方強調運用聯合情監偵手段嚴密掌握，派遣機艦適切應處。

全球防衛雜誌採訪主任陳國銘分析，中國大陸航艦造船廠都在北方，因此各艦回船廠調校一定都會北上，但可能不一定返回上海。比較可推斷福建艦的主要驗證項目包括電磁彈射器的運作、電磁彈射艦載機的效率等，尤其先前傳出福建艦飛行甲板與第三、四號彈射器因規畫不當，可能干擾起降效率，中共海軍應該會驗證如何克服相關問題。

陳國銘說，中共航艦繞到台灣東部外海的確可能威脅本島，不過中共航艦兵力主要著眼南海，用在台灣東部並不划算，主要還是承平時期的威懾意義。

中華戰略學會資深研究員張競指出，中共解放軍發言人冷國偉曾表示福建艦成軍後，還要繼續進行後續配套裝備試驗工作，且福建艦艦載機並未滿編，將按計畫安排艦機適配、編隊體系訓練。將威脅焦點鎖定在福建艦，恐怕淪為見樹不見林。

顧立雄昨也證實，中科院研發的「海劍羚」防空飛彈系統已成功通過作戰測評，接下來會由海軍根據需求量產，部署於海軍認為適當的載台上，不過詳情還無法對外說明。

國安會諮詢委員黃重諺接受網路節目專訪時說，判斷福建艦是在成軍後依照工作期程，回港進行缺失改進和相關測試；中國在區域的挑釁行動，捲動了所有複合性威脅方式，企圖透過習見壓迫來讓對手退卻，但未帶來正面效益，反而引起各方警戒。

黃重諺說，若區域各方當下沒反應，中國就會軟土深掘，持續推進各種威脅擴大勢力範圍；中國展現各種極限壓迫，目的在不費一槍一彈一兵一卒就令對方退卻，問到中國是否想輕啟戰端，他認為中方「會盤算」。

