「福建號」成軍後首經台海！ 顧立雄：北返缺失檢修

國防部公布最新台海監控畫面，偵測到解放軍福建號行經台海，這次是該艘航艦11月初成軍以來，第一次航經台灣海峽，對此國防部長顧立雄表示，研判應該是北返進行成軍後檢修；另外面對印太區域情勢升溫，國防部報告也指出，將在敵軍猝然發起攻擊時， 採用去中心化指導 。

我軍公布最新監控畫面，中國第三艘航空母艦福建號，昨（16）日通過台灣海峽，這也是這艘航母成軍後，首次航經台海，福建號典禮成軍，福建號舷號18，11月初才在海南三亞正式入列成軍，中國國家主席習近平也親自參與典禮。

它是解放軍自製第二艘航空母艦，可以搭載60架艦載機，4套艦對空飛彈系統4座近防砲，排水量更高達8萬公噸，同時也是世界上第一艘，擁有電磁彈射器的常規動力航艦，全球防衛雜誌採訪主任陳國銘說：「那主要特點是說它採用所謂的電磁彈射，那電磁彈射方式呢，可以增加，增加艦載機的起降的效率，那這個是他們工藝的結晶。」

不過再次細看國軍公布影像，對比中國官媒公布畫面，甲板上空蕩蕩並無搭載艦載機，再加上福建號雖然常駐三亞軍港，但當初建造在上海長興島的江南造船廠，因此國防部研判，福建號是北上進行成軍後檢修，立委(民)羅美玲VS.國防部長顧立雄說：「(到目前為止觀察到的是)，(只是說他只是要回到上海)，(就這樣子，沒有任何的軍事的舉動就是了)，目前觀察沒有。」

只不過因應印太區域情勢升溫，國防部報告指出，平時由上級指揮官，發號司令各部隊執行，不過假如共軍猝然發起攻擊，將實施分散式管制，各部隊不待命令，在去中心化指導下執行作戰任務。

立委(國)馬文君VS.國防部長顧立雄說：「主要的重點都在於，要讓各層級的部隊，都要知道他上級給賦予的任務，就算沒有一個中心的，一個給他的一個指揮的情況之下，他仍然能夠遂行他的任務。」隨時監控對岸動作，靈活因應各種可能攻擊，持續備戰強化國防。

