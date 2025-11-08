「福建號」航艦採電磁彈射起飛 專家：共軍飛行員恐有戰力間隙
中共海軍「福建號」航空母艦日前正式入列服役。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，福建號使用傳統動力，如何維持電磁彈射器持續作業所需的電力，恐怕是一大挑戰。他並指出，中共海軍飛行員過去採用滑跳甲板起飛，如今必須重新訓練彈射起飛，可能就會形成共軍航艦的戰力間隙。
林穎佑指出，福建號與美軍最新銳的「福特號」航艦同樣採用電磁彈射技術，但若要進一步探討兩者的戰機起降頻率，福建號最大的挑戰就是它採用傳統動力而非核子動力，如何維持電磁彈射器持續作業所需的電力，對福建號而言應是較大的挑戰。
林穎佑進一步分析，福建號更大的挑戰應是在於飛行員，他指出，彈射起降對所有的美國海軍飛行員而言已經是家常便飯，但解放軍現在等於是要重新訓練使用彈射器的飛行員，換言之，先前遼寧號、山東號航艦的飛行員都採用滑跳甲板起飛，無法立刻快速無縫接軌到福建號，可能就會形成共軍航艦的戰力間隙。
不過林穎佑坦言，福建號的服役，不可否認對解放軍而言是相當大突破。未來在台海要提防的也許就是共軍會動用3艘航艦展開演練，固然目前共軍不一定會直接投入有戰力的軍演，但仍可能透過如3艘航艦同一時間擺拍，或3艘航艦同一時間分別在東海、宮古海峽、南海或巴士海峽進行巡弋等動作，達到展示實力的作用，對台灣施加壓力，這也是我方要關注的方向。
