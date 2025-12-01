福建333億元水庫大壩工程 被指嚴重偷工減料

（中央社記者張謙香港1日電）據報導，中國福建省三明市永安抽水蓄能電站在建的水庫工程，存在嚴重偷工減料問題，工程總投資人民幣75億元（新台幣333億元），負責工程的中國電力建設集團已成立了調查組。

綜合中國大陸和香港媒體今天的報導，該工程用於加固壩肩邊坡岩土體的數百根錨筋樁，存在嚴重質量缺陷，實際施工長度大幅縮水，部分樁長甚至不足設計標準的1/3。

更為嚴重的是，多數錨筋樁未按規範要求進行水泥砂漿灌注，施工方僅在樁孔口進行簡單封漿處理以應付檢查。

報導引述專家說，偷工減料行為可能危及大壩整體安全。

據報導，負責相關項目的多名監理人員曾接受施工方宴請，在KTV飲酒唱歌，且身邊都有異性有償陪侍。

這項工程總投資人民幣75億元（新台幣333億元），由中國電建子公司中國水利水電第三工程局有限公司承建，是中國抽水蓄能「十四五」規畫的重點項目。（編輯：陳鎧妤）1141201