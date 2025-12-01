福建75億大壩疑偷工減料 視頻曝監理人員接受異性陪侍

中國電建在官方微信公眾號11月29日發布情況通報，針對媒體曝出的福建永安抽水蓄能電站施工質量問題，表示已成立調查組，將會同相關部門全面調查核實，並依法依規處置。公司稱「真誠感謝社會監督」，調查結果將及時公布。

新民周刊報導，事件起因於此前「經濟參考報」的一則報導。該報指稱，位於福建三明市的永安抽水蓄能電站下水庫工程，在大壩邊坡加固施工中存在嚴重偷工減料情況，包括錨筋樁縮短施工長度、灌漿不達標等。涉事工程由中國電建旗下的水電三局與水電十六局承建。

報導稱，現場用以加固壩肩邊坡的數百根錨筋樁存在明顯缺陷：部分實際施工長度僅3至5米，甚至不足2米，而設計標準長度為9至12米；且不少錨筋樁並未按要求灌注水泥砂漿，而是僅在樁孔口進行封漿處理，形同「做樣子」。

按照設計，錨筋樁應由三根符合標準的鋼筋與鋼管、PVC注漿管焊接而成，以確保邊坡穩定。但現場工人透露，除少量初期施工按規定焊接外，後續大量鋼筋僅以簡單「點焊」方式連接，難以形成整體結構。有工人直言，完整焊接「太麻煩」，一天最多能焊一兩根，因此才「簡化處理」。

根據內部文件，2025年8月壩肩邊坡錨筋樁設計長度已由9米調整為12米。然而多名工人稱，目前已施工的600餘根錨筋樁中，真正符合設計要求的「可能只有三成」。

質疑不僅止於施工。監理單位浙江華東工程諮詢有限公司，是設計方、中國電建華東勘測設計院的全資子公司，而設計院又隸屬中國電建。施工、設計、監理三方同屬一家公司體系，讓外界對監理獨立性產生疑問。更有視頻顯示，監理人員曾與施工方聚餐、KTV飲酒並出現有償異性陪侍情況。

上述情況引發輿論關注。依照「建築法」與「建設工程質量管理條例」，監理單位不得與承包方存在隸屬關係或其他利害關係，中國電建內部的結構安排因此備受質疑。

對此，永安市水利局11月28日回應稱，市裡已成立專項調查組，相關人員正赴現場核查。

永安抽水蓄能電站總投資逾75億元（人民幣，下同，約10.7億美元），是福建「十四五」規劃中首個獲核准的百萬千瓦級大型儲能項目，投產後預計年發電量可達12.6億千瓦時，具備節能減排效益。工程質量問題因而牽動社會高度關注。

中國電建前身為水利水電建設集團及水電工程顧問集團，2011年在上交所上市。今年前三季度，公司營收達4395.53億元，同比增3.05%，歸母淨利潤74.74億元，同比下滑14.86%。

目前，涉及質疑的多方尚無最終調查結論，中國電建承諾將依法依規處理。

