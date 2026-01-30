福德國小學子化身小小研究員 挖掘「田野勤學」友善耕作的土地故事

▲師生參訪北斗百年歷史建築紅磚市場，了解「其實豆製所」如何堅持使用國產大豆，並與田野勤學的合作，成為地方創生的新亮點。（圖／福德國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣福德國小長期深耕在地文化與食農教育，為迎接「2026年國際網界博覽會」，學校團隊將目光聚焦於家鄉土地上那顆閃耀的「黃豆小巨人」。本次專題研究以彰化北斗在地的「田野勤學」為核心對象，探討創辦人陳光鏡先生如何透過友善耕作，推動國產黃豆的復興與永續農業發展。學校希望透過這次的專題探究，帶領學生走出校園，深入了解這顆看似不起眼的黃豆，如何串聯起耕作、加工、飲食與教育的「黃豆三部曲」。

廣告 廣告

▲透過專題探究，學生發現學校推動的台美生態學校與田野勤學的堅持不謀而合，驗證了愛護土地是學校與社區共同的價值信仰。（圖／福德國小提供）

福德國小網界博覽會團隊實力堅強，繼2025年以「探究家鄉菊花的美麗與奧秘」為主題，生動呈現地方特產特色並勇奪「金牌獎」殊榮後，師生團隊秉持著對探究學習的熱忱，馬不停蹄地展開2026年的新計畫。今（30）日，由指導老師吳巧琳主任、翁雅惠主任及陳美雲老師，帶領五年級與六年級共10位網博專題學生，展開了一場深度的走讀課程。課程首站來到北斗鎮著名的歷史建築紅磚市場內的「其實豆製所」。這裡不僅是推廣國產大豆製品的據點，更是活化古蹟的典範。隨後，師生團隊轉往「田野勤學」的大豆田區，親腳踩在泥土上，認識友善耕作對環境永續的重要性。行程的壓軸則是「手沖鮮豆花」的食農體驗，學生親手將濃郁的豆漿點鹵成豆花，五感全開地體驗傳統工藝與食材原味，深刻體會從產地到餐桌的艱辛與美好。

▲「田野勤學」陳光鏡創辦人，這段「為愛返鄉」的創業故事，學生在訪談中體會到家庭價值與職業選擇的勇氣，是專題中最感性動人的篇章。（圖／福德國小提供）

福德國小校長卓鴻賓對於網博團隊的努力給予高度肯定。他表示：「教育的場域不應受限於圍牆之內，我們鼓勵教師與學生勇於跨出課本的框架。」卓校長強調，學校致力於課程創新，像這樣的專題研究，正是培養學生「帶著走的真實能力」之最佳途徑。透過走訪田間與店鋪的真實體驗，學生接受到最強烈的文化與學習刺激，這不僅開拓了學習視野，更促進了多元智慧的發展。此外，專題探究過程中的訪談與互動，更是跨領域統整學習與社會情緒學習（SEL）的實踐場域，讓全人教育的理念在每一次的探索中落地生根，培養出具備關懷力與實踐力的未來人才。

▲師生親手體驗「手沖鮮豆花」，這場五感全開的體驗，讓學生更深刻理解從產地到餐桌的連結。（圖／福德國小提供）

擔任本次網博會指導老師的吳巧琳主任指出，帶領學生參與國際網界博覽會，不僅是為了比賽，更是一場深度的學習歷程。她表示：「看著孩子們從擬定訪談大綱、現場採訪到整理資料，每一個環節都是成長。」透過與「田野勤學」及「其實豆製所」的互動，學生們看見了返鄉青農對土地的熱愛與堅持，這種精神的感染力遠勝於課堂上的說教。學校團隊希望透過孩子的視角與數位呈現，讓更多人看見家鄉產業的價值。

經過一系列的訪談與實地體驗後，五年級學生詹君烜分享道：「我印象最深刻的是陳叔叔為了陪伴孩子長大，放棄高薪的工作，回到家鄉創立田野勤學。這讓我感受到他對家庭的重視。」另一位學生許凱閎說：「以前我以為農作物成熟就要馬上採收，但陳叔叔分享了一句農諺『豆子放在豆莢裡面最安全』。這讓我學到，有時候不強求、尊重自然的規律，才是最好的方式。」