福德國小學童小手拉大手展攤 開發文創商品與烘焙餅乾助學圓夢

▲福德國小學生利用校園內友善耕作的洛神花，親手採摘、清洗、熬煮製成「洛神花蜜餞」。這不僅是商品，更是食農教育從產地到餐桌的完整實踐，讓展攤充滿了土地的溫度與永續的精神。（圖／福德國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣永靖鄉13、14日迎來了年度盛事「永靖謝平安家年華」。這項源遠流長的傳統慶典，象徵著農忙結束後，人們對於神明庇佑豐收的感恩之情，堪稱是「台灣人的感恩節」。活動不僅重現了早年農村社會的熱鬧氛圍，更透過一系列精彩的文化展演與市集，讓更多人深入認識永靖的歷史脈絡、在地產業特色及豐厚的風土人文故事。

▲福德國小五年級13位學生，為了實現靠自己力量完成畢業旅行的夢想，結合學校「三好校園」與「品格教育」理念，主動策劃公益展攤。（圖／福德國小提供）

今年的謝平安家年華，不僅肩負著傳承家鄉傳統文化的使命，更融入了許多創新元素，期盼透過活動帶動家鄉產業及經濟文化的永續發展，讓年輕一代在參與中找回對土地的認同，讓這份感恩謝天的精神代代相傳，成為凝聚社區情感最強大的力量。

▲溪湖高中卓靖諺同學得知小朋友的夢想後深受感動，與高中老師聯手烘焙手工餅乾並捐出義賣。這段大手牽小手的跨校佳話，突顯了教育愛與善念的傳承。（圖／福德國小提供）

在熱鬧的市集攤位中，有一群特別的身影引人注目。他們是來自鄉內福德國小五年甲班的13位小朋友。這群孩子將平時在學校力行的三好校園、林詩芸品格校園以及台美生態學校的環保精神，轉化為具體的行動，他們便積極籌備此次謝平安的展攤計畫，攤位上琳瑯滿目的文創商品，全出自師生之手與創意，包括口感酥軟的「真愛雪Q餅」、校內洛神花採友善種植製作的「洛遇見妳蜜餞」、「謝平安手工餅乾」，以及結合AI科技創作的「平安燈」和獨一無二的「流體藝術畫杯墊」。

▲透過謝平安展攤行動，讓孩子們不僅是慶典的旁觀者，更是參與者，從中學習「謝天」與「感恩」的傳統美德，深化對家鄉的認同。（圖／福德國小提供）

而這場圓夢計畫，更激起了善的漣漪。就讀溪湖高中的卓靖諺同學，得知了這群福德國小學童的夢想，深受感動。這份善心也感染了校園，溪湖高中王有朋老師獲悉卓同學的初衷後，不僅給予高度讚賞，更主動挽起袖子加入烘焙行列。師生兩人利用社團時間，將對孩子的祝福揉進麵團裡，合力烘焙出一片片充滿溫度的謝平安手工餅乾。今日，卓同學將帶著這些集結師生愛心的餅乾到場共襄盛舉，並決定將販售所得全數捐贈給福德國小的圓夢公益計畫，用行動支持小朋友圓夢。

福德國小校長卓鴻賓對於孩子們的表現給予高度肯定。他表示，福德國小在今年11月甫獲「台美生態學校銀質認證」，是永靖鄉第一所獲此殊榮的學校，這代表學校在推動生態、食農、閱讀及科技教育上的努力獲得了國際級的認可。卓校長特別感謝頂新和德文教基金會對學校的長期支持，提供了如此優質的學習舞台，讓學生有機會走出教室，從真實的社會互動中學習。

卓鴻賓強調，教育不應侷限於課本與圍牆之內。我們致力於課程創新與校訂課程的研發，透過這次的展攤，學生必須運用跨領域的知識，從商品製作、成本計算、美學設計到行銷口語表達，這些都是帶著走的真實能力。

這一路走來，導師蕭佩真始終陪伴在孩子身邊。她強調，這不僅是一次販售，更是一場關於夢想與愛的實踐，這13位孩子立下志願，本次展攤所得除了用於籌措自己的畢業旅行基金，完成圓夢計畫外，更將部分所得回饋社會公益，展現出「取之社會、用之社會」的成熟胸懷，積極行銷家鄉特色與學校的教育亮點。