福德國小師生國際書展取經 從閱讀及飲食探索永續生活

▲福德國小師生與家長們懷著期待的心情，抵達高雄佛光山。在莊嚴的建築前，佛光山的義工們熱情地迎接這群來自彰化的學子，為這場結合閱讀、蔬食與品德教育的「三好」戶外共學之旅揭開序幕。（圖／福德國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】佛光山長年自2013年起舉辦國際書展暨蔬食博覽會，關懷偏鄉並持續推動人文教育與蔬食文化。2025年書展以「天天向上．好看好吃好玩」為主題，帶領大眾從閱讀與飲食中探索美好生活。永靖鄉福德國小於今（8）日由校長卓鴻賓領隊，帶領7位教師、9位家長及24位學生，前往高雄佛光山參與這場文化盛宴。

▲福德國小卓鴻賓校長出席捐贈典禮，代表學校接受佛光山慈悲社會福利基金會贈送的圖書購書禮券。（圖／福德國小提供）

上午的行程以熱鬧的開營活動揭開序幕，佛光山義工們熱情歡迎福德國小師生，並簡介本次書展與蔬食博覽會的重點。隨後，學生們便迫不及待地體驗了美味的蔬(素)食饗宴，顛覆了他們對素食的傳統印象，許多孩子驚訝地發現原來蔬食也能如此美味與多變。下午活動則分為兩大主軸：「好食」區的蔬食博覽會，學生們學習如何選擇有益健康的食物，並理解蔬食對環境永續的貢獻。第二大主軸是「好讀」區，廣闊的書展攤位吸引了孩子們的目光，他們穿梭在書海中，參與精心設計的闖關集章尋寶活動，在互動遊戲中提升閱讀興趣，並透過閱讀開拓視野及增進知識交流。

▲學生們品嚐著主辦單位精心準備的美味蔬食料理，許多孩子驚訝地發現，原來素食可以如此多樣化且美味，顛覆了他們對蔬食的刻板印象，上了一堂最直接的「好食」教育。（圖／福德國小提供）

福德國小校長卓鴻賓表示：「福德國小自2024年起積極推動『三好實踐校園』，透過課程設計與生活實踐，引導孩子們『天天行三好』。此次佛光山國際書展暨蔬食博覽會，正是將我們的教育理念具體化的最佳場域。」

卓鴻賓說：「佛光山長年護持偏鄉孩童的閱讀教育，這份愛心與關懷讓偏鄉地區的教育光芒閃耀。此次，基金會不僅補助經費讓學校採購新書充實教學環境外，特別為每位學生提供圖書禮券，鼓勵孩子們在書展期間選購自己喜愛的圖書，這不僅帶動了學生的閱讀風氣，更是一份對偏鄉學童最好的禮物與祝福，讓閱讀的種子在孩子心中生根發芽。」

福德國小自2024年起即為三好實踐校園學校，學校透過多元的課程設計及生活實踐，帶領學生們從日常生活中「天天行三好」。佛光會永靖分會詹盈蓁會長表示，此次活動內容豐富且多元，活動結合「天天向上」主題，鼓勵觀眾透過思考、創作、遊戲與對話，激發更多靈感與關懷。透過書展與蔬食博覽會，學生們從閱讀與飲食出發，學習如何實踐健康、慈悲與環保的生活方式。

福德國小五年級的陳同學分享說：「謝謝佛光山送的圖書禮券，今天和爸爸在書展買了自己喜歡的書了！」。另一位，三年級朱同學則告訴校長說：「下一次我還想再來。我自己也要好好看書學習，才能考試100分。」