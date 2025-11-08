福德國小師生國際書展取經 從閱讀及飲食探索永續生活
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】佛光山長年自2013年起舉辦國際書展暨蔬食博覽會，關懷偏鄉並持續推動人文教育與蔬食文化。2025年書展以「天天向上．好看好吃好玩」為主題，帶領大眾從閱讀與飲食中探索美好生活。永靖鄉福德國小於今（8）日由校長卓鴻賓領隊，帶領7位教師、9位家長及24位學生，前往高雄佛光山參與這場文化盛宴。
▲福德國小卓鴻賓校長出席捐贈典禮，代表學校接受佛光山慈悲社會福利基金會贈送的圖書購書禮券。（圖／福德國小提供）
上午的行程以熱鬧的開營活動揭開序幕，佛光山義工們熱情歡迎福德國小師生，並簡介本次書展與蔬食博覽會的重點。隨後，學生們便迫不及待地體驗了美味的蔬(素)食饗宴，顛覆了他們對素食的傳統印象，許多孩子驚訝地發現原來蔬食也能如此美味與多變。下午活動則分為兩大主軸：「好食」區的蔬食博覽會，學生們學習如何選擇有益健康的食物，並理解蔬食對環境永續的貢獻。第二大主軸是「好讀」區，廣闊的書展攤位吸引了孩子們的目光，他們穿梭在書海中，參與精心設計的闖關集章尋寶活動，在互動遊戲中提升閱讀興趣，並透過閱讀開拓視野及增進知識交流。
▲學生們品嚐著主辦單位精心準備的美味蔬食料理，許多孩子驚訝地發現，原來素食可以如此多樣化且美味，顛覆了他們對蔬食的刻板印象，上了一堂最直接的「好食」教育。（圖／福德國小提供）
福德國小校長卓鴻賓表示：「福德國小自2024年起積極推動『三好實踐校園』，透過課程設計與生活實踐，引導孩子們『天天行三好』。此次佛光山國際書展暨蔬食博覽會，正是將我們的教育理念具體化的最佳場域。」
卓鴻賓說：「佛光山長年護持偏鄉孩童的閱讀教育，這份愛心與關懷讓偏鄉地區的教育光芒閃耀。此次，基金會不僅補助經費讓學校採購新書充實教學環境外，特別為每位學生提供圖書禮券，鼓勵孩子們在書展期間選購自己喜愛的圖書，這不僅帶動了學生的閱讀風氣，更是一份對偏鄉學童最好的禮物與祝福，讓閱讀的種子在孩子心中生根發芽。」
福德國小自2024年起即為三好實踐校園學校，學校透過多元的課程設計及生活實踐，帶領學生們從日常生活中「天天行三好」。佛光會永靖分會詹盈蓁會長表示，此次活動內容豐富且多元，活動結合「天天向上」主題，鼓勵觀眾透過思考、創作、遊戲與對話，激發更多靈感與關懷。透過書展與蔬食博覽會，學生們從閱讀與飲食出發，學習如何實踐健康、慈悲與環保的生活方式。
福德國小五年級的陳同學分享說：「謝謝佛光山送的圖書禮券，今天和爸爸在書展買了自己喜歡的書了！」。另一位，三年級朱同學則告訴校長說：「下一次我還想再來。我自己也要好好看書學習，才能考試100分。」
其他人也在看
高雄某國中導師涉不當管教 捏學生肩害瘀青 教育局出手了
高雄市某國中傳出導師疑涉不當管教，有家長指控，孩子被導師留置校內未通知家長，甚至遭老師用手捏肩導致瘀青，還被要求若不當班級幹部就要記小過；目前本案高市教育局已經介入調查，將依法召開校事會議，研議後續處置。中時新聞網 ・ 8 小時前
龍津高中校慶迎波蘭姊妹校 大隊接力「Just for fun」跑出國際情誼
【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】臺中市立龍津高中迎來創校24週年校慶運動會，今年特別因應姊妹校波蘭波茲南「互傳媒 ・ 8 小時前
台北市新聞記者俱樂部頒發會員子女獎學金 董益慶主委勉勵得獎同學勵志向學造福國家社會
【記者 邱兆衡／台北 報導】台北市新聞記者俱樂部一一三學年度會員子女獎學金頒獎典禮，於11月8日在台大校友會館台灣好報 ・ 5 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】散文獎佳作洪倪AKA洪媽倪：哈哈台記者用七年發酵文字，變身麵包超人
身為彰化女兒，北漂台北求學，然後回鄉體驗麵包學徒的生活，再北漂留在台北從事媒體傳播工作，平常擔任哈哈台街訪記者的洪倪說，此次得獎作〈麵包超人〉其實是一個歷經7年醞釀沉澱，並且不斷修改的作品，一開始只是想記錄自己做麵包學徒時的生活經驗，後來便把腦子裡隨時冒出來的想法記錄在草稿上。她說自己當時手上制式化自由時報 ・ 5 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】短篇小說獎決審委員黃美娥：史上最難評，自己都需要推翻自己
黃美娥表示：「今年是歷來最難產的一次評審經驗。」就連她在家裡打完成績，到會場經過討論，原本的名次竟也翻盤。她一向溫和，但忍不住用「這輩子最凶的口吻，為我想支持的篇章捍衛」。黃美娥細數五篇得獎作，首獎劉大芸〈我不過是一個雪人〉，用很溫柔的筆觸和非常理性的角度，問出與藝術相關的深沉問題；陳信傑的〈鸚形目自由時報 ・ 5 小時前
高雄爆老師不當管教！家長控捏到學生肩膀瘀青 欲辭幹部還威脅記小過
近日高雄市左營區某國中傳出導師疑似管教不當，除了將學生留校未通知之外，還將該名學生的肩膀捏至瘀青，引起熱議。根據臉書社團的貼文分享，一名學生因朝會講話被老師捏肩膀警告導致瘀青，而家長後續想要求自己小孩辭去班級幹部職位時，老師還以「辭退會被記小過」為由，要求再考慮看看，對此校方與教育局目前也已介入調查中。太報 ・ 7 小時前
2025好友港節市集 華山文創園區登場
（中央社記者李雅雯台北8日電）台港經濟文化合作策進會（策進會）與大陸委員會（陸委會）今天在華山文創園區舉辦「2025好友港節市集」，由在台港澳人士擺攤，帶來港澳美食與文創小物，市集活動明天尚有一天。中央社 ・ 8 小時前
90歲黃春明寫「山爺」 誓言一直寫下去
（中央社記者邱祖胤台北8日電）現年90歲的黃春明至今筆耕不輟，最新小說集「山爺」今天在台北博客來書店舉行新書發表會，黃春明說「我還會繼續寫下去」。中央社 ・ 8 小時前
永悅生化澄清：生產與管理流程合法合規與符合國際認證
針對近日社群及部分媒體報導指稱，彰化縣通過GMP認證的永悅生化科技涉及「將過期或即期產品重新包裝、改標再販售」，永悅今（8）日提出嚴正澄清指出，相關指控並非事實，永悅所有生產與管理流程皆符合法規與GMP製造規範，並經主管機關與多家媒體實地查證確認，並未出現報導所稱的情況。中時財經即時 ・ 12 小時前
鳳凰颱風來襲 嘉市長黃敏惠要去各單位府全面戒備全力守護市民安全
嘉義市市長黃敏惠要求市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業，全力守護市民安全。（圖/嘉義市政府提供） （觀傳媒嘉 […]觀傳媒 ・ 7 小時前
豬隻禁宰令解除 農業部：價格平穩、交易熱絡
（中央社記者吳欣紜台北8日電）豬隻禁運禁宰令解除，今天為肉品市場交易第2天，農業部表示，毛豬交易價格為新台幣97元至117元間，拍賣價格平穩、市場交易熱絡；而各項監測工作至下午5時止，均為陰性。中央社 ・ 8 小時前
神圳國中歡慶創校20週年 校慶運動會暨園遊會熱鬧登場
【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中市立神圳國中於今(8)日盛大舉辦創校20週年校慶運動會暨園遊會，全校師互傳媒 ・ 8 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】短篇小說獎三獎栗光：當潔癖女孩變身為海參，小說就開始了
過去主要書寫散文的栗光，大約從這一、兩年開始嘗試創作小說，「我的工作需要非常地井井有條，所以〈女兒〉最初是想寫一個荒謬的東西。」得獎作以一名乖巧、有潔癖的女孩突然變成海參為中心展開，除了因為喜歡海洋而產生這個設定，「我曾去一些森林小學分享，確實會感受到那裡的學生氛圍跟其他地方不太一樣。」加上她在耕莘自由時報 ・ 7 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎】新詩獎二獎楊宥翔：房仲詩人的剛剛好美學
楊宥翔以〈小滿〉獲新詩獎二獎，此詩揉和各種關於「小滿」的思索並帶有故事性，深受評審肯定，認為這首詩營造出「剛剛好的生活」——在城市與鄉村之間、AI與筆之間取得恰到好處的平衡。在房仲業任職的楊宥翔表示，靈感最初來自客戶的 LINE 個簽提及小滿，他因此發現二十四節氣中，唯有「小滿」的概念相對不直觀，反自由時報 ・ 7 小時前
光寶科技創辦人設「恩慈愛鄉獎學金」捐贈2600萬元嘉惠學子
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】「恩慈愛鄉獎學金」頒獎典禮今8日在新港文教基金會舉行，光寶科技集團創辦人宋恭源、台灣好報 ・ 13 小時前
校園美感環境再造績優學校 融合文化自然與創意
教育部為協助學校營造兼顧自然環境、在地文化、學校需求及整體視覺...TCnews慈善新聞網 ・ 13 小時前
李遠訪視宜蘭百大基地 看見世代對土地熱愛
（中央社記者趙靜瑜宜蘭8日電）宜蘭利澤國際偶戲藝術村、白米木屐村等5處場域為文化部「百大基地」，文化部長李遠今天訪視時表示，這群中壯世代返鄉工作，認同土地，而且都堅持了10年以上，讓他很感動。中央社 ・ 9 小時前
柏林看見台灣特展 紅點副總裁：是台灣設計忠實粉絲
（中央社記者林尚縈柏林8日專電）柏林「看見台灣，設計之光」特展展出歷年台灣學生在德國紅點設計獲獎作品。紅點副總裁喬瓦賽克在開幕式表示，他是台灣作品的忠實粉絲，認為台灣學生作品獨特之處，在融合文化傳承與創新，具人文厚度。中央社 ・ 9 小時前
【第二十一屆林榮三文學獎頒獎典禮】散文獎決審委員林俊頴：回到初心，平實的筆寫下人世曲折
林俊頴表示，「今年此獎交出一張很耀眼的成績單。十五篇決審作品有過半是寫家庭的愛恨情仇，另一重點是寫女性的身體和疾病。評審時，第一考慮是如何讓此具指標性意義的獎，能發揮它更大的意義；其次，能傳達對於散文書寫更正面的訊息。一如福婁拜作品標題〈簡單的心〉，其實一點都不簡單，散文比起小說，是不是更應該回到初自由時報 ・ 5 小時前
外交部攜手業者推「邦交國旅遊套裝」 吸引高端客群
台北市 / 綜合報導 想到台灣的邦交國旅遊嗎？為了推動「總合外交」八大旗艦計畫的「永續觀光」目標，外交部在台北國際旅展和旅行業者合作推出「邦交國旅遊」套裝行程，團費大多十萬元起跳，業者表示近期行程詢問度有增加，大多是55歲以上旅客居多。至於小資族也有新玩法，有業者瞄準半自助商機，推出迷你團，主打人少、客製化行程。放眼望去天海一線，絕美沙灘依偎著翠綠山坡，聖克里斯多福因為國土形狀加上美麗景色，被譽為「加勒比海上的驚嘆號」，每年都有超過數十萬人次，坐郵輪前來探訪當地之美，聖克里斯多福大使，也特別到國際旅展推廣觀光。聖克里斯多福駐華大使范東亞說：「歡迎來到聖克里斯多福。」目前對台灣的旅客來說，聖克里斯多福可能有點陌生，但外交部現在積極推動，榮邦八大旗艦計畫的永續觀光，協助友邦觀光產業發展，打開旅遊新藍圖。今年旅展也有多家旅行社，推出瓜地馬拉貝里斯與史瓦帝尼等友邦旅遊套裝行程，但想跟團荷包得夠深，像是南非和史瓦帝尼，雙國13日，團費約18萬起跳，貝里斯及瓜地馬拉14日行程，以及中南美6國18日，要價都要30多萬元起跳。旅行社副總蔡曜全說：「原則上，是以55歲以上的客人居多，大部分其實都是已經周遊列國，近期有很多客人是看到臉書，或者是IG的廣告來詢問的。」邦交國旅行團主打高端客，而小資年輕族也有日韓新玩法可以選擇。業者推出的迷你旅遊團，只要2到10人就能成團，包車接送不併團，還可以客製化行程，既有自由行的彈性，又結合團體旅遊服務，旅遊平台新事業部總監梁筱翊說：「不想要花很多時間，在交通的部分，如果是三個或四個人一起出遊的時候，我們用一台車，在車上的部分也可以做一個短暫的休息，25歲到35歲的年輕人，現在也會透過這樣的迷你團，包裝他們自己的出遊行程。」旅遊潮大爆發，又搭上普發一萬商機，不管是高價旅行團還是小資團，都讓旅展買氣直線飆升。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前