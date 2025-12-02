福德國小戶外教育創新局 光電解謎、英語點餐跨域大挑戰

▲福德國小師生抵達科博館與友達光電攜手打造的「達達的魔法樂園」。在導覽人員的帶領下，學生們認識了這個結合科技與科普的互動展區，準備展開一場關於太陽能、光電原理與光譜知識的沉浸式奇幻旅程。（圖／福德國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／台中 報導】彰化縣福德國小積極推動戶外教育，於今（2）日由校長卓鴻賓親自領隊，帶領三、六年級共兩個班級的師生，前往台中國立自然科學博物館進行一場別開生面的移地教學。本次活動運用科博館與友達光電攜手打造的「達達的魔法樂園」，讓學生在沉浸式的環境中學習光電知識。展區內全新推出的三個大型互動式展具，結合了太陽能發電、光電原理與光譜知識，帶領大小朋友開啟一場充滿趣味與知識性的奇幻旅程。

▲為了讓科普知識更深刻，課程結合了實境解謎遊戲。各組學生拿著謎題卡，在展場中尋找線索、操作展具、討論答案。在解謎的過程中，他們必須主動閱讀說明、觀察現象，培養了團隊合作與解決問題的能力。（圖／福德國小提供）

本次戶外教育課程設計極具巧思，緊扣環境教育、能源教育、英語教育及AI科技教育四大主軸。上午的重頭戲是「達達的魔法樂園」實境解謎。這對許多第一次來到科博館體驗戶外教育的小朋友來說，是前所未有的新鮮體驗。為了進一步促進深度學習，柳佳吟組長更於行前特地赴館場勘，精心設計了數位闖關遊戲。下午時段，學生們便在師長的帶領下分組行動，手持平板穿梭於各展場間，依循謎題線索進行挑戰，將被動的參觀轉化為一場場精彩的主動探索。」

▲為了中午的點餐挑戰，卓鴻賓校長特別運用AI工具開發了英語點餐教學程式。在出發前的課堂與課後，學生們利用平板與AI進行模擬對話練習，熟悉點餐句型與情境，利用科技降低了開口說英語的焦慮感。（圖／福德國小提供）

福德國小校長卓鴻賓表示，戶外教育的核心在於培養學生『帶著走的真實能力』，我們不只帶學生看展覽，更創造機會讓他們『使用』知識，透過科博館的真實體驗及速食餐廳的英語浸潤式學習，能給予學生強烈的文化與學習刺激，有效開拓視野。他進一步強調，學校十分重視英語教育的向下紮根，除了在低年級開設英語社團，中高年級參加教育部酷英網競賽的通過率更達90%以上。

卓鴻賓說，今年學生在英語朗讀比賽榮獲全縣分區優等，英語讀者劇場更奪下特優（第一名）的佳績。展望未來，學校已爭取到中央及縣府經費，將全面推動全校英語繪本班級共讀及家庭親子寧靜閱讀(MSSR)，期許透過軟硬體的雙重提升，培養出具備跨領域統整能力與國際視野的優秀學子。

而中午的用餐時間，則是一場讓學生「既期待又緊張」的英語實戰演練。地點選在孩子們最愛的速食餐廳，但想吃到美味的漢堡，得先通過「英語點餐」的挑戰！值得一提的是，這次的餐費來自學生參加教育部「酷英網（Cool English）」學習比賽所獲得的獎學金，讓這頓午餐更具意義。為了讓孩子們能克服開口說英語的恐懼，卓鴻賓校長更親自運用AI工具開發了一套「數位英語點餐教學程式」，在出發前協助教師在課堂上教學，並讓學生在課後能反覆模擬練習。