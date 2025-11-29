福德國小戶外教育跨域主題課程 深入八仙山認識永續發展
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為響應教育部戶外教育推廣使命，福德國小於28日由校長卓鴻賓自領隊帶領四、五年級共兩個班級的師生，前往台中市和平區的「八仙山自然教育中心」，進行一場結合生態與能源的深度移地教學。此次福德國小師生首度造訪此地，運用八仙山獨特的場域及環境資源，進行名為「小水滴的來電之旅」主題課程。透過創新多元的體驗學習，學生們不僅走出教室，更在森林的懷抱中，重新思考人與環境的關係，落實戶外教育的核心價值。
▲「我是小水滴，我要去旅行！」透過趣味的角色扮演遊戲，學生們化身為一顆顆小水滴，模擬在大氣、海洋、陸地與生物體之間的循環過程。在遊戲中，孩子們深刻體會到水資源在地球上流動的奇妙旅程。（圖／福德國小提供）
本次「小水滴的來電之旅」課程設計極具巧思，緊扣「水資源」與「綠色能源」兩大主軸，並將學校推動的台美生態學校、環境教育、食農教育及三好校園品格教育融入其中。課程從「森林我來了」破冰，引領學生認識八仙山的豐富生態；接著透過「小水滴的旅行」角色扮演遊戲，讓孩子們模擬水循環的過程；在「森林是水的故鄉」單元中，學生走進林間，親自實驗森林土壤如何涵養水源，孕育萬物。
▲學生們走進林間，觀察森林底層的腐植質與土壤，並透過簡易的滲透實驗，親眼見證森林土壤如何像海綿一樣吸納雨水、涵養水源，孕育森林裡的無數生命。（圖／福德國小提供）
隨後，「建造大甲溪」與「水也能發電」則帶領學生認識大甲溪流域地理特色，並透過模型操作，解密水力發電的原理及八仙山微水力發電設施的運作。這一系列從自然生態到科技應用的跨域課程，旨在讓學生找回與土地的連結，深刻體認水資源的珍貴，並培養愛護環境、珍惜能源的永續生活態度。
▲五年級蕭慎老師將教室延伸至大自然，帶領孩子走出社會課本，走進八仙山這座天然寶庫。她期盼能為學生打開學習的新視窗，促進對真實生活的觀察與探究，讓知識在體驗中鮮活起來。（圖／福德國小提供）
福德國小校長卓鴻賓表示：「戶外教育是實踐『精緻教育』的重要一環，其目的在於培養學生『帶著走的真實能力』。課本上的知識往往是平面的，但當孩子們親眼看見森林如何抓住雨水、親手操作水力發電模型時，那種學習的震撼與文化刺激是無可取代的。」
卓鴻賓校長強調，八仙山提供了最真實的「無圍牆教室」，透過真實體驗學習，不僅開拓了學生的視野，更促成了跨領域（自然、社會、科技）及跨議題（環境、再生能源）的統整學習。他期許透過這樣的課程，能讓福德的孩子們不僅學會知識，更學會對環境的謙卑與尊重，成為具備永續素養的世界公民。
班級導師蕭佩真及陳雅君也表示：「來到這裡，學生們能將抽象概念具體化。看到孩子們展現的團隊合作，這不僅是知識的增長，更是對家鄉河川與永續發展議題的深度關懷。」
