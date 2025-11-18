福德國小戶外教育遠征學習 「龜鱉異視界」實踐環境永續

▲從棲地破壞、外來種入侵到不當飼養，老師引導學生反思人類活動對生態的衝擊，並討論如何成為一位負責任的地球公民與寵物飼主。（圖／福德國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣福德國小積極推動戶外教育，成功申請教育部114學年度戶外教育計畫。繼去（113）年首訪獲得廣大迴響後，於今(18)日由校長卓鴻賓親自帶領五、六年級共2個班級的師生，二度前往苗栗「觀樹文教基金會裡山塾」環境學習基地，進行深度移地教學。本次課程主題為「龜鱉的異視界」，透過創新多元的體驗學習，讓學生從戶外教育真實情境中探索生態奧秘，並學習及重新思考人與環境的關係。

廣告 廣告

▲學生們有機會在草地上近距離觀察烏龜。看著牠們如何移動、縮殼，並學習如何安全地進行龜類研究。這場「與龜漫步」的體驗，讓學生們學會了尊重與愛護生命的態度。（圖／福德國小提供）

此次「龜鱉的異視界」主題課程，內容設計兼具生態深度與文化趣味。課程從「生活中的龜與鱉」破題，探討寵物、文化象徵、飲食乃至俗語卜卦中無所不在的龜文化。接著，課程深入「龜隱山林」，帶領學生認識台灣淺山中原生龜鱉的生態習性與保育等級，學生們化身為小小研究員，在「與龜的近距離觀察」中，學習近距離觀察其習性。

▲學生們親自動手，將米糰染色、包入餡料，再壓上傳統的龜形模具，製作出代表長壽與祥瑞的「紅龜粿」。這不僅是美味的點心，更是文化與祝福的傳承。（圖／福德國小提供）

課程也嚴肅探討「龜龜相煎何太急」的保育議題，從棲地破壞、環境汙染、過度獵捕到外來種入侵，並延伸討論如何當一個及格的寵物龜飼主。最後，學生們親手製作代表長壽、祥瑞的祈福米點心—紅龜粿，完美結合了食農教育與文化傳承。

▲學生走進了充滿泥土香的稻田，看著他們捲起褲管，手握鐮刀，深深地彎腰割下金黃的稻穗，那一刻，他們不只是在收割，更是在學習感恩及謙卑。（圖／福德國小提供）

這一系列活動，將福德國小推動的台美生態學校、環境教育、食農教育、三好校園及品格教育，從課堂延伸至真實的里山環境，讓孩子們重新找回與土地的深刻連結。最後，則由蕭佩真老師及學生們手握鐮刀，深深地彎腰割下金黃的稻穗，那一刻，孩子們不只是在收割，更是在感謝天地滋養，感謝農夫辛勞。

福德國小校長卓鴻賓全程參與，他表示：「課本的知識是基礎，戶外教育的真正價值，在於培養孩子們帶著走的真實能力」。卓校長指出，裡山塾的課程就是最好的跨領域統整學習典範，一堂課中，學生們學到了自然觀察的環境教育、俗語卜卦的社會文化教育、米食製作的食農教育，甚至尊重生命的品格教育。他期許福德的學子能透過這樣真實的體驗學習，建構解決未來複雜問題的素養，並將這份對土地的關懷內化為一輩子的態度。

隨隊的教導主任翁雅惠表示：「看見學生們專注小心翼翼地觀察烏龜，那種發自內心的好奇心與探索欲，是戶外教育最可貴的成果。裡山塾提供的不僅是知識，更是一種生活態度。」高年級導師蕭語妮則說：「龜鱉的異視界是教室內自然課程的完美延伸。學生在課本上學到保育，在這裡親眼看見保育；在課本上讀到文化，在這裡親手做出文化（紅龜粿）。這種知行合一的學習，將會讓知識更為牢固。」。