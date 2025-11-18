福德國小戶外教育 學生苗栗裡山塾探龜鱉生態與文化

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣永靖鄉福德國小積極推動戶外教育，成功申請教育部114學年度戶外教育計畫。繼去年首訪獲得廣大迴響後，今（18）日校長卓鴻賓親自帶領五、六年級共兩班師生，二度前往苗栗「觀樹文教基金會裡山塾」環境學習基地，進行深度移地教學，探索「龜鱉的異視界」。

福德國小帶領五、六年級師生前往苗栗裡山塾，展開深度戶外學習，進行「龜鱉的異視界」戶外教育課程，探索生態與文化知識。（福德國小提供）

本次課程以生態保育與文化趣味兼具為設計核心。活動從「生活中的龜與鱉」出發，介紹龜鱉在寵物、文化象徵、飲食與俗語卜卦中的應用，讓學生理解生活中龜文化的普遍性。隨後進入「龜隱山林」單元，孩子們化身小小研究員，近距離觀察台灣淺山原生龜鱉的生態習性與保育等級，並討論棲地破壞、環境汙染、過度獵捕與外來種入侵等保育議題，延伸到如何成為負責任的寵物龜飼主。

課程尾聲，學生們親手製作象徵長壽與祥瑞的紅龜粿，將食農教育與文化傳承完美結合。隨後，在蕭佩真老師帶領下，學生們手握鐮刀割下金黃稻穗，體驗收割農作的過程，感受對土地與農夫的敬意。

福德國小校長卓鴻賓表示，課本知識是基礎，戶外教育的真正價值，在於培養孩子們帶著走的真實能力。他指出，裡山塾的課程是跨領域統整學習的典範，融合自然觀察、社會文化、食農教育與品格教育。他期許學生透過真實體驗學習，培養解決未來複雜問題的能力，並將對土地的關懷內化為一生態度。

隨隊教導主任翁雅惠表示，看見學生專注觀察烏龜，那份純粹的好奇心與探索欲，是戶外教育最可貴的成果。高年級導師蕭語妮則說，這堂課是教室內自然課程的完美延伸，孩子們在課本上學到保育，在這裡親眼看見；在課本上讀到文化，在這裡親手實作。知行合一的學習，讓知識更牢固。

福德國小透過此次移地學習，成功將台美生態學校、環境教育、食農教育及品格教育理念從課堂延伸至里山實境，讓孩子重新找回與土地的深刻連結。