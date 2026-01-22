福德國小走進國聲電台 實作播客課程培養學生媒體素養

課程的高潮來到專業錄音間。學生戴上耳機、面對專業麥克風，親自操作直播設備進行。圖／福德國小提供





期末考結束、寒假將近，彰化縣福德國小為學生安排一場別開生面的戶外學習體驗。配合教育部114學年度「藝起來尋美」美感體驗教育計畫，福德國小今（22）日由校長卓鴻賓率領師生前往彰化國聲電台，透過實地參訪與實作課程，引導學生從生活場域中感受聲音美學，培養媒體素養與表達能力。

此次課程以「校園播客總動員」為主題，在電台專業人員引導下，學生認識廣播媒體的發展歷程，學習口語發聲技巧與聲音表情運用，並分組進行新聞採訪與播報稿撰寫。進入錄音室後，學生實際操作麥克風與錄音設備，體驗完整播客製作流程，從撰稿、播報到成果回聽與檢討，過程緊湊且具挑戰性。

在專業廣播人的指導下，學生進行口語發聲技巧的練習。不僅是學習字正腔圓，更重要的是學習如何運用語調的高低、快慢與強弱來傳達情感。

透過實作體驗，學生理解到美感不僅存在於圖像或風景中，也體現在語調、節奏與清楚的邏輯表達，以及聲音所傳遞的情感溫度。卓鴻賓校長表示，教育不應侷限於教室，透過走出校園、結合在地資源的沉浸式學習，能有效促進學生將所學內化為實用能力。學校未來也將持續把美感教育融入校訂課程，強化語文、藝術與科技的跨領域學習。

陪同活動的教導主任翁雅惠及教學組長蕭慎指出，不少原本害羞的學生在麥克風前勇敢發聲，展現自信與成長，正是素養導向教學的具體成果。校方表示，藉由多元學習舞台的提供，期盼每位孩子都能發掘潛能，為未來學習奠定扎實基礎。

結合學校既有的閱讀教育與三好校園品格課程。學生化身為小小記者，將關注的公眾議題或校園故事，轉化為廣播稿。

卓鴻賓校長帶領學生走出校園，首度踏入歷史悠久的彰化國聲電台。透過實地參訪，學生不再只是聽眾，而是親眼見證廣播節目的生產基地。

