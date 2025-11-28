福德國小赴八仙山 深入體驗水資源與綠能課程

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為響應教育部推動戶外教育，彰化永靖鄉福德國小今（28）日由校長卓鴻賓率領四、五年級兩個班級師生，前往台中市和平區「八仙山自然教育中心」，進行一場結合生態與能源的移地教學課程-「小水滴的來電之旅」，讓學生在戶外實地體驗中學習環境保育與永續能源知識。

永靖鄉福德國小四、五年級師生赴八仙山，進行「小水滴的來電之旅」戶外教學，體驗森林生態與水力發電。（福德國小提供）

此次課程以「水資源」與「綠色能源」為核心，並串聯學校長期推動的台美生態學校、環境教育、食農教育及三好校園品格教育等多項議題。課程從「森林我來了」暖場活動開啟，帶領學生認識八仙山的動植物與林相特色；接著在「小水滴的旅行」單元中，孩子們透過角色扮演化身為小水滴，在遊戲中親身模擬蒸發、凝結、降水等水循環歷程，在「森林是水的故鄉」單元中，學生走入林間，親手挖土、測試土壤吸水性與涵養力，觀察森林如何保持水源、滋養河川與生態系統。

課程的後半段，學生參與「建造大甲溪」活動，利用模型了解大甲溪流域地形與水流特性，並學習如何規劃水資源管理。「水也能發電」單元更具科技實作性，學生操作八仙山微水力發電設備模型，觀察水流轉動渦輪發電，並討論水力發電對能源永續的貢獻。整套課程將自然生態與科技應用串連，讓學生體驗從森林到能源的完整知識鏈，理解水資源與能源保護的重要性。

校長卓鴻賓表示：「戶外教育是實踐精緻教育的重要一環，我們希望孩子不只是學知識，而是擁有『帶著走的真實能力』。看到孩子親眼觀察森林涵養水源、親手操作水力發電模型，那份震撼和學習收穫是課本無法替代的。」

他強調，八仙山提供最真實的「無圍牆教室」，透過跨領域（自然、社會、科技）與跨議題（環境、再生能源）的整合學習，不僅拓展視野，也培養孩子尊重自然、珍惜資源的永續素養。

隨行導師蕭佩真與陳雅君表示，學生透過實地體驗將抽象概念轉化為具體認知，並展現團隊合作精神，「孩子們對家鄉河川及永續發展議題的關心，正是教育最寶貴的成果。」