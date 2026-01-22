福德國小「藝起來尋美」聲動出擊 師生前進國聲電台體驗播客魅力

▲福德國小卓鴻賓校長帶領學生走出校園，首度踏入歷史悠久的彰化國聲電台。透過實地參訪，學生不再只是聽眾，而是親眼見證廣播節目的生產基地。（圖／福德國小提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】在期末考結束、寒假即將來臨的輕鬆時刻，彰化縣福德國小特別為學童安排一場別開生面的「聲音美學之旅」，今（22）日配合教育部114學年度「藝起來尋美」美感體驗教育計畫，由校長卓鴻賓帶領學生走出校園，前往在地歷史悠久的彰化國聲電台進行戶外教育移地教學。這也是福德國小師生首次走進專業廣播電台，透過結合場館資源與生活場域，發展具在地特色的文化美感體驗課程，藉由跨領域的實際參與，培養學生媒體素養與表達能力，為未來學習與競爭力累積獨特的軟實力。

本次主題課程為「校園播客總動員」，在國聲電台專業人員的帶領下，學生們首先認識了廣播媒體的演變，接著進行口語發聲技巧的專業訓練，學習如何運用聲音的表情傳達情感。 課程核心不僅止於參觀，更在於「實作」。學生們必須運用在校所學的閱讀寫作能力，分組進行新聞採訪並撰寫播報文稿。

在錄音間內，學生戴上耳機，面對專業麥克風，體驗直播設備的操作與錄音流程。從撰稿、採訪、播報到最後的成果聆聽與檢討，這一系列的課程讓學生深刻體會到，「美」不僅存在於畫作或風景中，更存在於字正腔圓的語調、富有邏輯的表達以及人與人透過聲音傳遞的溫暖情感中。

福德國小校長卓鴻賓對此次活動給予高度肯定，他表示：「教育的場域不應受限於圍牆之內，真實的體驗才是知識內化的關鍵。」卓校長指出，學校積極申請教育部藝起來尋美計畫，正是為了實踐走出教室、跨出課本的教育理念。透過參訪國聲電台浸潤式的學習方式，學生能受到最強烈的文化與美感刺激，這是傳統課堂難以取代的。

卓鴻賓進一步強調，福德國小十分重視美感教育的向下紮根，這不僅是藝術技巧的學習，更是生活素養的陶養。學校將此次電台體驗與校訂課程緊密結合，並規劃未來的美感教育競賽，目的是希望學生能將在電台學到的口語表達、台風穩健度以及對聲音美感的敏銳度，帶回學校的日常學習中。這種跨領域（語文、藝術、科技）及跨議題（媒體素養、社會關懷）的統整學習，能真正培養出學生「帶著走的真實能力」。

全程陪伴學生的教導主任翁雅惠及教學組長蕭慎，看到平時害羞的學生在麥克風前鼓起勇氣嘗試發聲，並在同儕的鼓勵下完成錄音，這種從「知道」到「做到」的過程，正是素養導向教學最珍貴的成果。這次活動證明了，只要提供適當的舞台與資源，每個孩子都能展現出令人驚豔的潛力。