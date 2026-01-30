福德國小「黃豆小巨人」 探索家鄉友善耕作與食農教育

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣永靖鄉福德國小長期推廣在地文化與食農教育，這次他們把目光放在家鄉的「黃豆小巨人」上，準備參加「2026年國際網界博覽會」，學校團隊希望帶著學生走出課本，親眼看看這顆小小黃豆，怎麼串聯起耕作、加工、飲食與教育，變成一個完整的「黃豆三部曲」。

永靖鄉福德國小學生走出校園，到北斗田野與豆製作坊，親手體驗黃豆耕作與豆花製作，感受從田間到餐桌的完整過程。（福德國小提供）

福德國小的網博團隊實力不容小覷。去年以「家鄉菊花的美麗與奧秘」拿下金牌，今年師生們馬不停蹄展開新計畫。今（30）日，由吳巧琳主任、翁雅惠主任和陳美雲老師帶領五、六年級共10名學生，展開一場生動有趣的走讀課程。

第一站來到北斗紅磚市場裡的「其實豆製所」，這裡不只是賣豆製品，更是活化古蹟的好例子。接著，大家到「田野勤學」的大豆田裡踩泥巴、聞泥土味，親身體會友善耕作對土地和環境的好處。最後的壓軸體驗是「手沖鮮豆花」，學生自己把濃濃的豆漿點鹵成豆花，五感全開地感受傳統工藝和食材原味，親身體會從產地到餐桌的辛苦與美好。

福德國小校長卓鴻賓說：「教育不只是待在教室裡，我們鼓勵師生勇敢跨出課本框架，把真實能力帶回生活。」他指出，這樣的專題研究不只是學知識，更能開拓學生的多元智慧，並透過訪談、互動落實全人教育。

指導老師吳巧琳主任說，參加網界博覽會對孩子來說，不只是比賽，更是一段成長歷程。她說：「從擬定訪談大綱、現場採訪到整理資料，每個步驟都是學習。」透過與「田野勤學」和「其實豆製所」的互動，學生感受到返鄉青農對土地的熱愛和堅持，這種精神比課堂說教更能打動人心。

學生們也分享了自己的收穫。五年級的詹君烜說：「我印象最深刻的是陳叔叔為了陪伴孩子長大，放棄高薪回到家鄉創立田野勤學，真的很感動。」另一位學生許凱閎說：「以前我以為農作物成熟就要馬上採收，但陳叔叔說『豆子放在豆莢裡面最安全』，我才知道有時候順著自然規律，反而才是最好的方式。」

福德國小希望透過學生的視角和數位作品，讓更多人看到家鄉黃豆產業的價值，也讓食農教育和在地文化深植孩子心中。