福德所副所長疑包庇鍾文智潛逃 信義分局長證實「筆跡異常」主動報檢調偵辦

連一鮑魚前負責人、富商鍾文智棄保潛逃案持續延燒，警方內部驚爆疑有官警涉入包庇協助。台北市警察局信義分局分局長李憲蒼今（19日）首度對外說明案情，證實分局是在內部清查鍾文智定期報到紀錄時，發現簽到筆跡出現明顯差異，主動察覺「不單純」，隨即自檢自清，報請台北地檢署指揮偵辦。

李憲蒼表示，鍾文智屬於棄保潛逃案件，依法須定期至派出所報到，分局後續調閱相關簽到紀錄時，發現簽名筆跡與本人不符，才進一步啟動調查程序。由於案件已進入檢察官指揮偵辦階段，是否涉及收賄、包庇等細節，基於偵查不公開原則，暫不便對外說明。

對於外界質疑為何懷疑會指向副所長，李憲蒼指出，涉案李姓員警為案發時期的派出所副所長，相關簽到程序多由副主管核章確認，才成為調查重點之一，並非刻意針對特定人員。

李憲蒼也強調，本案是信義分局主動發現、主動通報，並非外部檢舉。分局今早8時30分已召開人評會議，針對涉案人員即刻啟動行政處置。除李姓前副所長目前遭檢方聲押，若法院裁定羈押，將依規定報請停職外，另涉案的古姓、梁姓兩名副所長，原各以30萬元交保，分局已即日起調整為非主管職務，避免影響後續調查。

信義分局督察組昨亦發布聲明指出，分局在刑案偵查過程中發現員警疑涉不法，隨即主動報請台北地檢署指揮偵辦，並配合檢方、警政署政風室及調查局同步搜索、調查，後續將依偵審結果，追究當事人及相關人員考監責任，強調秉持「自檢自清、警紀警辦、毋枉毋縱」立場，全力維護警紀與警譽。

檢調指出，鍾文智因炒作多檔TDR不法獲利數億元，判刑定讞後獲准交保並限制出境，卻疑似在2021年至2023年間，透過員警偽造簽到紀錄掩護行蹤，最終潛逃中國。檢方目前已聲押涉案李姓前副所長及鍾文智帳房葉姓男子，並持續擴大追查是否仍有其他公務人員涉案。



