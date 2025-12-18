福德街派出所3副所長疑助鍾文智簽到 北檢15路大搜索 19警作證4人列被告

鍾文智。翻攝刑事局網站



曾任連一鮑魚老闆的摩坦利投資公司負責人鍾文智，涉嫌炒作TDR遭重判30年5月定讞，不料他卻在判決確定後棄保潛逃，疑從宜蘭逃亡中國。警方自檢自清發現當時鍾文智必須定期前往北市警局信義分局福德街派出所報到時，前後任李姓、古姓、梁姓3名副所長疑護航幫鍾文智簽到，而鍾文智的葉姓大帳房疑幫忙打點一切。

台北地檢署檢肅黑金專組檢察官陳雅詩，今日指揮調查局台北市調查處、內政部警政署政風室、台北市政府警察局信義分局等單位，持法院核發搜索票，搜索目前已調任三張犂派出所任職的李姓副所長辦室室，以及古姓、梁姓副所長位於福德街派出所的辦公室及住居所等15處地點執行搜索。

檢察官同時以被告身分通知李姓、古姓、梁姓3副所長、鍾文智的葉姓大帳房共4人到案，另外以證人身分傳喚先後在福德街派出所任職的4名所長及警員共計19人作證，全案朝涉犯《刑法》偽造文書罪等方向偵辦。

鍾文智在2010年間捲入炒作新加坡「聯合環境技術公司」TDR，遭判刑1年8月定讞，入獄前一度落跑，企圖持假護照潛逃出境，檢警最終將他逮捕入監。出獄後，鍾文智又被查出炒作揚子江船業、歐聖、明輝、超級等多檔在台灣發行的TDR，獲利4億餘元，遭北檢羈押禁見。

全案在北檢偵查起訴後，2018年間台北地院裁定，鍾文智以5000萬元交保，同時限制出境出海及住居，每天必須按時向派出所報到，2021年判刑18年後再命他繳交3000萬元保金，更改報到時間為週一、週四及週六。

高院審理期間，合議庭認為鍾文智的科技設備監控期間屆滿前，審酌他定期赴警局報到的情況一直都很正常，並且還有限制出境、出海處分，因此認為將鍾文智加保2000萬元，應該足以有效降低他棄保潛逃的可能性，去年10月16日在鍾文智繳納2000萬保金後，就未延長科技設備監控。不料，鍾文智就利用這個漏洞，在法院判決確定後棄保潛逃。

台北地檢署為此針對鍾文智為何逃亡展開調查，在今年9月9日，認定鍾文智的同鄉好友鄭畯中、馮建英，夥同游致瑋(原名游林杰)助其逃亡，依涉犯《刑法》藏匿人犯、偽造文書等罪起訴。至於鍾文智的妹妹鍾文宜、侄女李佩蓁以及其葉姓大帳房涉案部分，檢察官仍在偵辦中。

另一方面，當鍾文智得知要去福德街派出所期報到時，透過友人認識當時在福德街派出所的李姓副所長，並利用同為屏東同鄉的情誼套交情，當李姓副所長調往三張犂派出所任職後，還介紹在福德街派出所古姓、梁姓2名副所長與鍾文智認識。

當鍾文智棄保潛逃，內政部警政署政風室、台北市政府警察局信義分局自清自檢發現，2021年至2023年間，鍾文智有時並未按時前往派出所報到時，卻有人幫他簽名，追查後發現李姓、古姓、梁姓3名前後任副所長涉有重嫌，因此報請台北地檢署指揮偵辦。

