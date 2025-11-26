福懋憂關稅削弱美國消費者購買力 將整合人力與產能

（中央社記者曾仁凱台北26日電）布料及成衣大廠福懋今天舉行法說會，公司擔憂美國總統川普的關稅政策恐削弱美國消費者購買力，對後市展望保守，福懋將針對長纖、簾布進行產能整合，並適度調配人力與產能資源，減少不必要浪費及提升效率。

福懋今天表示，在川普關稅政策干擾下，今年以來，以運動、戶外服飾品牌客戶為主的聚酯平織布銷售仍有成長，不過車胎為主的聚酯簾布銷售略有衰退。福懋預期關稅可能削弱美國消費者的購買力，影響品牌商2026年下單動能。

另外，福懋指出，匯率波動與成本上漲壓力也加劇經營挑戰，近年受匯率波動影響，營運成本變動加劇，加上人事與能源費用上升，經營壓力遽增，整體環境挑戰大。

福懋將針對長纖、簾布進行產能整合，並適度調配人力與產能資源。同時也將透過研發創新機能、永續、環保等新品，創造產品差異性。

福懋指出，包括長效防曬環保彈性布料、長短纖複合紗織物、渲閃色無氟環保撥水織物、環保雙面組織通風排汗機能織物、耐研磨環保耐隆彈性織物、靜電紡絲防水透濕透氣織物等，都是2026年公司爭取運動、休閒、戶外運動品牌客戶的利器。

福懋今年前10月營收新台幣233.45億元，年減3.3%；前3季歸屬母公司淨利4.84億元，較去年同期大幅縮水65%，每股稅後純益0.29元。

對於明年訂單動能能否恢復，福懋表示，要先觀察年終歐美購物季的消費力道，另外明年有美加墨世界盃足球賽，有機會帶動運動機能服飾需求增加。（編輯：楊凱翔）1141126